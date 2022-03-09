【疫下營商】視像工作坊受歡迎　減壓消閒年齡層廣泛

▲ 市民在家防疫精神壓力增加，有工作坊及畫室表示，節慶主題手作班及減壓畫班受歡迎，學員從小朋友到銀髮族都有。（Mi.TangleArt 圖片）

香港人面對疫情反覆，在家防疫精神壓力增加，視像工作坊成為減壓及周末消閒選擇。有工作坊及畫室表示，節慶主題手作班及減壓畫班受歡迎，學員從小朋友到銀髮族都有。Mi.TangleArt早於疫情初期開始禪繞畫網上授課，在第5波疫情後佔整體課堂7至8成，2月進行過8次網上授課，自行收生及學校、機構合辦形式各佔一半，學員有小學生到80歲銀髮族。

【疫下營商】視像工作坊查詢升逾2倍 10個學員9個要求上網課

Doo Workshop發言人文小姐表示，自香港出現疫情後開設Zoom形式網上工作坊，２年來的參與學員人數穩步增長，每個月平均有３至５個工作坊課程，當中以乾花製作等比較受歡迎，在節慶期會有較多主題性的工作坊班舉辦，如聖誕花環、新年掛飾等。多以合作形式跟其他機構與學校協辦，吸引比較多親子學員參加，加上視像授課彈性較大，毋須集中在週末時段進行。

疫情影響寄送料包工具

禪繞導師Ｍi Tsang表示初期轉用網上授課要熟習IT器材外，畫具亦要額外物流安排，最新一波疫情下有明顯影響。同為禪繞導師的Ceci Ho亦提到網上授課技巧要求更高、要維持學員專注及參與度，因應對像調整節奏，課程或要簡化設計，至今效果滿意，即使銀髮族學員都能應付，從課堂獲得滿足感。Mi.TangleArt相信網上授課的彈性較大，即使疫後仍然會有學員傾向參加。

【職場熱話】疫下營商受挫 美國初創解僱全球4000名員工

記者：王浩賢