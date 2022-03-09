【串流平台】Netflix日後或要睇廣告？　管理層：現時無意加插廣告

▲ Netflix現時無意在串流服務加入廣告。（法新社圖片）

串流平台的競爭愈來愈激烈，Netflix的用戶增幅有放緩之勢。對於有建議Netflix應提供含廣告服務方案，Netflix管理層指，此並非現有計劃之內。

【烏克蘭】抵制俄羅斯陣營持續擴大 可口可樂、麥當勞和星巴克加入

綜合外電報道，Netflix財務總監Spencer Neumann在活動中被問到，Netflix會否更改其「零廣告」的定位，他回應指現時無意在串流服務加入廣告，但強調世事無絕對，不排除日後的可能性。

競爭對手亦有廣告方案

Netflix面對日益嚴峻的競爭，早前其對手Disney+亦推出含廣告的服務方案，以吸引不想付月費、願意觀看廣告的用戶。有分析師亦建議Netflix考慮此做法，有助該企提升收入、吸引用戶。

Spencer Neumann坦言，Netflix無法忽略競爭對手的舉動，但現時加入廣告對於Netflix而言是行不通。他解釋，Netflix並非強烈反對廣告，而是一直以來Netflix亦是為不想觀看廣告的觀眾，而建立的串流模式。Spencer Neumann又認為，現時Netflix建立了理想的串流模式，而且亦在全球市場良好地擴充。

另外，Spencer Neumann亦提到今年是Netflix在遊戲市場的學習年。目前Netflix為用戶提供14款遊戲。他視遊戲市場在未來10年，成為Netflix重要的業務。

【電影票房】《蝙蝠俠》全球開畫票房勁收20億 創疫下第2高首周末票房紀錄

【侵犯人權】Amazon供應商涉強迫勞動 多間中國技術公司強迫新疆維吾爾族人勞動

責任編輯：葉泳珊