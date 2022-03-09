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【烏克蘭戰爭】普京下令反制 禁俄部分商品原料出口

環球政治 12:45 2022/03/09

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英美周二（8日）宣布制裁俄羅斯石油，而俄羅斯也作出反制。俄羅斯總統普京簽署法案，下令禁止俄羅斯部分商品及原材料出口。據悉，俄羅斯內閣正制定禁止出口商品名單，並將於近期公布有哪些國家受出口禁令影響。

【烏克蘭戰爭】波蘭提議戰機經美轉交 白宮：不可行 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周二頒布確保俄羅斯安全的特殊對外經濟措施法令，會按照俄羅斯政府制定的清單禁止部分產品或原材料進出口，禁令將持續至今年12月31日。

他要求政府官員在兩日時間內列出受禁令影響國家名單，而俄羅斯政府暫時未公布禁止出口商品及原材料名單。

俄羅斯作為全球第三大石油生產國和最大天然氣出口國，普京宣布反制措施後，布蘭特期油一度升5.9%至每桶130.5美元，其後回落。

俄羅斯更是鋁、鎳和鈀等金屬的主要供應國，如全面禁止出口將嚴重影響全球商品市場，而鎳價亦創新高。

【烏克蘭戰爭】美制裁俄石油 油價會升至咩位？ 【下一頁】

另外，多國就俄烏戰爭制裁俄羅斯，而俄羅斯周一（7日）亦公布一份對俄羅斯、俄企及公民採取不友好行動的國家名單，美國、英國、日本及歐盟多個成員國上榜。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）又表示，歐盟叫停「北溪二號」的認證程序，俄羅斯有權採取關閉「北溪一號」作對等措施，回應所遭受的經濟制裁。

他又指儘管遭到經濟制裁，俄羅斯仍繼續履行其簽署的天然氣、石油和石油產品交付合同所列出的義務。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：鄭錦玲

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