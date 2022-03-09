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【業績│地產股】九龍倉去年基礎淨盈利增長7%末期息維持0.2元　內房去槓桿對集團內地業務構成下行風險

股市 12:24 2022/03/09

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【業績│地產股】九龍倉去年基礎淨盈利增長7%末期息維持0.2元　內房去槓桿對集團內地業務構成下行風險

九龍倉 （00004） 去年基礎淨盈利增長7%至36.46億元；若計入投資物業重估虧損及其他項目，純利則增加56%至60.19億元。九倉期內為內地發展物業作出28.64億元減值撥備，但出售荃灣有線電視大樓及One Midtown餘下權益產生5.73億元收益，而且金融資產長期投資的公允價值收益亦微升3.3%至12.26億元。九倉第二次中期股息0.2元，全年派息維持0.4元。

九倉認為，去槓桿浪潮重創高負債的房地產行業，再加上中美局勢緊張等挑戰，已開始對今年的經濟產生連鎖反應，因此增長幾乎無可避免地會在短期內放緩，對集團的內地業務構成下行風險。

九龍倉置業去年基礎淨盈利減少13%　海港城商場收入跌7%【下一頁】

山頂物業組合方面，持股五成的Mount Nicholson已簽約銷售額21億元，仍有10個單位未售。

內地發展物業去年營業盈利大減72%

內地發展物業方面，九倉指，嚴控樓價措施及其他規管政策增加了投資風險，集團對購入新地塊變得更加精挑細選。去年營業盈利減少72%，收入亦減35%。去年確認入帳收入增加64%至288.75億元，營業盈利減少至29.13億元；應佔已簽約銷售額減少兩成至139億元。

物流營業盈利升55%

九倉指，內地投資物業第四季已有放緩跡象而響起警號，去年收入增加28%至53.66億元，營業盈利增加37%至35.29億元。

酒店業務受惠於低基數效應，去年收入增26%至4.97億元，營業盈利3900萬元，較2020年的100萬明顯增加，因內地尼依格羅酒店初現復甦。九倉稱，供應鏈被疫情嚴重巔覆，物流業務短期反而得以受惠，物流收入亦升17%，營業盈利升55%至7.71億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【大行報告】瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間　降九龍倉置業目標價

港股 業績公布 九龍倉集團（00004） 樓價 疫情 有線電視 Mount Nicholson
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