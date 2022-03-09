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【疫下營商】視像工作坊查詢升逾2倍　10個學員9個要求上網課

商業 12:29 2022/03/09

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在保持社交距離下，不少工作坊、興趣班都暫停，網課成為另一出路。有工作坊及畫室表示，近期網上開課查詢升逾2倍，亦有學員要求網上授課比例達9 ︰ 1。（蜻蜓製皂坊　圖片）

第五波疫情反覆，在保持社交距離下，不少工作坊、興趣班都暫停，網課成為另一出路。有工作坊及畫室表示，近期網上開課查詢升逾2倍，亦有學員要求網上授課比例達9 ︰ 1。

【烏克蘭】抵制俄羅斯陣營持續擴大　可口可樂、麥當勞和星巴克加入

蜻蜓製皂坊發言人陳小姐稱，泡澡球網上工作坊自1月展開，至今收到客人查詢大增逾2倍反應不俗，原本以實體班及學校合作舉行，疫下變陣後反應出乎意料好，２月份5個週末班已經滿額。目前以親子班為主，將加開更多成人班。她表示網上課程除了操作視像會議器材外，獨立材料包安排及教學均與面授班大為不同，小朋友學員上課更要求使用不同互動溝通技巧。

Kathleen Wong Art以藝術繪畫班為主，對像以30歲以上寵物主人、銀髮族為主、負責人Kathleen 在疫情初期應學員要求開設網上授課，使用Facebook社群功能進行視像教學及指導學員作品，比Zoom的會議式單次授課較有效率，因應作品類型平均課程較長為4至8堂。學員在第五波疫情傾向網上授課達9 ︰ 1，比去年下旬疫情穩定時有很大反差。第5波疫情並影響到學員收取郵寄顏料等，原定3月的班或要延期。

疫後實體丶網課共存增選擇

蜻蜓製皂坊陳小姐認為網上工作坊可容納較多人數，平均約15人左右，時間地點彈性，相對面授班場地所限一般8人，預期疫後仍然會有不少學員選擇網上形式參加，將全職投入更多時間開班。Kathleen Wong Art認同有意進階深造的學員，疫後仍會繼續傾向面授課有更好師生互動，學習效果更好。

【職場熱話】疫下營商受挫　美國初創解僱全球4000名員工

記者:王浩賢

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