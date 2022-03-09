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【國泰業績】國泰主席：機組人員去年累住6.2萬晚檢疫酒店　向市民「真摯慰問和殷切關懷」

股市 12:23 2022/03/09

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【國泰業績】國泰主席：機組人員去年累住6.2萬晚檢疫酒店　向市民「真摯慰問和殷切關懷」

國泰航空 （00293） 公布2021年全年業績，去年虧損55億元，按年收窄逾7成。國泰航空機組人員染Omicron變種病毒，被視為香港第五波疫情主要起點，主席賀以禮稱，向全港所有受影響人士送上「真摯慰問和殷切關懷」。

賀以禮指出，疫情初期，有國泰機組人員自願營運救援航班接載港人返港，最近階段也竭盡全力運送疫苗、快速抗原測試包以及必要的食物及醫療物資來港。

他指出，單計2021年，機組人員入住檢疫酒店超過6.2萬晚，另外超過1000位員工曾入住竹篙灣檢疫設施超過1.1萬晚，不止機組人員，也有來自服務、營運及總辦事處的員工。全年機組人員整體接受超過23萬次檢測，其中只有16宗陽性個案，而他們已全體完成接種疫苗，以持續運作航班前往全球許多最高危的國家。

他們在這段期間努力維持安全的航班運作，展現出無比專業的工作精神。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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港股 業績公布 國泰航空 國泰航空（00293）
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