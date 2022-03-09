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【業績|保險股】保誠去年新業務利潤增13%、中期息11.86美分　惟撇減Jackson公允價值後錄虧損28億美元

股市 12:37 2022/03/09

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【業績|保險股】保誠去年新業務利潤增13%、中期息11.86美分　惟撇減Jackson公允價值後錄虧損28億美元

保誠 （02378） 去年年度保費等值銷售額增加8%至41.94億美元，新業務利潤增13%至25.26 億美元，來自持續經營業務的《國際財務報告準則》稅後溢利按年跌10%至22.1億美元。不過，將美國業務Jackson撇減至公允價值後《國際財務報告準則》虧損28.1億美元。

公司宣布派發第二次中期普通股息每股11.86美分，全年度為每股17.23美分，按年增長 7%。保誠中午收報104.5元，升1.6%。

香港年度保費等值銷售額跌27%

公司執行總裁Mike Wells表示，公司完成專注於亞洲及非洲的策略重新定位，並在14個保險市場 中的10個市場實現增長。而香港的新業務水平仍受到中國內地邊境持續關閉的影響。若撇除香港，中國內地、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國業務推動2021年的年度保費等值銷售額增長16%。至於香港本地業務的年度保費等值銷售額按年跌27%，新業務利潤跌6%。

不過，《國際財務報告準則》稅後虧損總額為28.13億美元，當中包括來自持續經營業務的稅後利潤 22.1億美元及來自已終止經營業務的稅後虧損50.27億美元。該來自已終止經營業務的虧損是由於Jackson分拆後按照會計準則的規定被撇減至其公允價值。

展望今年，公司維持強勁的資產負債狀況及資本狀況。香港開放邊境的時間仍不確定，而 Covid-19 疫情將繼續構成衝擊。目前的烏克蘭衝突可能會對全球經濟和市場狀況乃至地緣政治關係產生較廣泛的影響。然而，公司採取多渠道方式並專注於優質業務及營運效率的策略，相信能夠有效應對波動不穩的營運狀況。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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編輯:姚卓然

港股 保險行業 保誠（02378）

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