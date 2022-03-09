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【投資心理學】強檢前盲搶潮 源於過度反應

理財智慧 16:39 2022/03/09

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身邊都有不少做銀行或者保險的朋友，最近在社交媒體上發文 「 強檢前要買保險」、「最後今日」與最近「超市盲搶」熱潮一脈相承，主要原因是恐懼性的心理壓力，而形成一種過度反應的行為，但原來歷史一直在重複，也影響我們的投資習慣。

同場加映:【青姐話】疫情底 有幾抵？

媒體與大眾恐懼

我們的生活和思考方式，都會不知不覺間受到我們所接收的信息影響，如果長期接受錯誤的資訊，便會影響我們的行為。最近藥房和超市都出現搶購潮，都是源於資訊不清晰，特別是「不排除禁足」，也令不少人非常擔心，現時超市的紙巾、雞蛋和麵包仍然長期處於售罄，也難怪出現「搶購潮」。

內地股市的啟示

以前內地股市是一個相對不太開放的市場，但隨著「深港通」、「滬港通」推出，現時投資於內地股市的機會愈來愈方便。內地股市主要是以散戶為主，較易受到不同資訊的影響，出現不理性投資行為，喜歡「高追低沽」，經常出現超買和超賣，例如16年的「熔斷機制」推出後連續多日跌市而政策要暫停。

過度反應

是指投資者在股市持續上升或下跌的情況下，會出現一種認知的趨勢〔perceived trend〕，帶來過度的反應，而作出不理性的投資行為，在不合理的價格買入或賣出股票。有研究發現，投資者在得益的時候愈厭惡風險、損失時更樂於接受風險，特別是如果股票突然下跌，投資者產生一種恐懼，便會不理價錢就沽出股票，以最近港股為例，由於俄烏戰爭，不少人都看淡港股，甚至認為會跌穿20,000點水平；例如FWD保險剛剛將一款中了新冠便有賠償的保險產品下架，在下架前有不少經紀都提醒強檢前要購買，但到底是真的有需要買還是過度反應。

 

同場加映:【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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撰文 : 陳佳恩

 

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