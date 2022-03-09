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【烏克蘭戰爭】波蘭提議戰機經美轉交 國防部：不可行

環球社會熱點 12:14 2022/03/09

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烏克蘭早前向西方國家請求提供戰機，其中波蘭政府周二（8日）發表聲明指，願意無償將所有米格-29戰機運往美國駐德國空軍基地，希望美國將戰機轉交烏克蘭。但五角大樓隨即表示波蘭的提議不可行，認為美國與北約應避免捲入俄烏戰爭。

烏軍難信停火提議 批俄轟炸撤離路線 【下一頁】

波蘭外交部周二發表聲明，表示已準備好「立即、無償」將所有前蘇聯米格-29戰機運往美軍駐德國拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地，並交由美國把戰機運往烏克蘭。波蘭同時敦促其他擁有米格-29戰機的北約國採取類似行動，亦要求美國向其提供有相應作戰能力的二手戰機，指波蘭已準備購買。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）於稍後時間表示，當局認為波蘭單方面提出將戰機經美國交予烏克蘭的建議「不可行」（tenable），而且相當冒險。由於俄羅斯早前發聲威脅，若有國家允許烏克蘭軍機利用其機場網絡並在當地起飛，會被俄羅斯視為參戰行為。柯比指如將戰機從德國空軍基地飛入烏克蘭領空，會出現嚴重後果。

柯比稱，美國及北約國家應避免捲入俄烏衝突，當局將與波蘭及其他北約成員繼續就此事進行磋商。

歐盟審批烏克蘭加入申請 德等國反對 【下一頁】

據國防部官員指，波蘭從未知會或與美國討論上述建議。副總統賀錦麗（Kamala Harris）原定周三（9日）抵達波蘭首都華沙，商討提供戰機問題，因此對波蘭政府舉動感到意外。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周二表示，向烏克蘭提供任何非防禦性武器的決定，都必須取得北約一致同意，不允許擅自採取行動，因此華沙政府將所有米格-29戰機交予拉姆施泰因基地，不介入俄烏戰爭。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：郭麗明

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