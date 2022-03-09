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【石Sir午市閒談】今日推介大唐新能源｜中石油、越秀交通、中國電力、中鋁、福萊特玻璃最新部署

股市 12:44 2022/03/09

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恒生指數中午收報20311點，跌454點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介大唐新能源 （01798） ，另亦會分析中石油 （00857） 、越秀交通 （01052） 、中國電力 （02380） 、中鋁 （02600） 、福萊特玻璃 （06865） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 大唐新能源（01798） 中國石油股份（00857） 越秀交通基建（01052） 中國電力（02380） 中國鋁業（02600） 福萊特玻璃（06865） 石鏡泉

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