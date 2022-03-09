【職場熱話】好公司 VS 好同事？ 高薪厚職卻有豬隊友 人工普通但同事融洽

職場上遇好同事固然是好，能互相幫忙亦有助提升工作效率。但若然高薪厚職卻常被同事拖累，你們又會選擇那樣？近日有網民在討論區發文指分別有高薪和薪金一般的工作，兩者卻各有好處，繼而詢問網民會如何取捨。

樓主指常聽人說搵工最重要人工高、福利好，因而對網民拋出二選一問題。薪金較高的公司同事常害你為其過失負責；而另一間薪金不過不失，卻勝在同事好，比如會互相掩護、不會是雙面人，面前對你好，背後又「篤背脊」。樓主繼而詢問網民會如何選擇？

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有網民認為「人工不過不失但是同事好，做人最重要開心」、「選好同事、工作當然要開心快樂、人工少點都無所謂」。

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亦有網民指「一定是好公司，同事不會好一世，你不要那麼天真。今日好同事，明日可能背地裏害你」、「同事就算了吧，多數都是想看你衰，而且人走茶涼，辭職過後大家都不會再聯絡」、「選好公司，跳出舒適區，捱過三五七年，前途光明」。

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責任編輯：陸盈希