【國泰業績】國泰航空去年虧損55億、下半年轉賺　現金可燒20個月、燃油對沖賺23億（第二版）

▲ 【國泰業績】國泰航空去年虧損55億、下半年轉賺 現金可燒20個月、燃油對沖賺23億

國泰航空 （00293） 去年虧損55.27億元，按年收窄74.5%，較國泰1月預告虧損56億至61億元為少。以半年業績計，國泰航空上半年虧損75.6億元，但下半年轉賺20.38億元。國泰航空業績改善主要受惠於減值及相關支出減少、貨運業務表現強勁。

國泰航空午後升幅逆市擴大至4.7%，收報6.64元，成交8690萬元。

至12月底，國泰航空可動用的無限制用途流動資金302.5億元﹐較去年同期再增5.8%。國泰未在業績公告更新最新現金消耗預測，據公司最近期公布，2月起每月現金消耗回復到10億至15億元，意味現金水平足用至少20個月。

國泰下半年轉賺 貨運收益大增28%

若果單計國泰航空自營業務，上半年虧損50億元、下半年賺33億元，而應佔附屬及聯屬公司上下半年虧損分別為25億、13億元。

國泰去年收益總額456億元，客運服務收入跌63.5%至44億元，貨運服務收入增28%至358億元，其他服務及收回款項跌24%至54億元。

營運支出方面，國泰去年營業總開支減21%至489億元，當中員工成本減28%至113億元。國泰去年底在全球僱用逾2.16萬名員工，較6月底再少1500人，最新香港員工1.77萬人，較半年前少1000人。國泰去年另錄8.3億元減值支出，較前一年度40.6億元少。

國泰去年燃油對沖賺23億 今年行使價遠低於油價

另外，國泰去年燃油對沖收益23億元，較2020年虧損30億元大幅改善。計及對沖後，國泰燃油成本淨額減少38%至70.3億元，除了對沖收益，也反映期內耗油量減少20%。

因應最新運力大減，國泰預期今年首季燃油對沖比率高達100%，但行使價不足每桶50美元，其後3季燃油對沖比率也達40%或以上，每桶行使價皆不足60美元。布蘭特期油最新報131美元。

國泰重申，集團並不是對油價進行投機炒賣，但利用對沖管理油價 短期至中期變動的風險，從而控制燃油成本。

國泰：貨機運力減至疫情前水平的3分之1以下

即使下半年業績明顯改善，惟香港第五波疫情下，對駐港機組人員的檢疫要求收緊，特別是運作貨運航班的機組人員，並暫時禁止9個國家的所有航班來港，包括英國及美國等主要市場。

國泰航空主席賀以禮稱，客機可載客量將維持於疫情前水平約2%，而貨機可載貨量亦可能減至疫情前水平的3分之1以下，正盡可能維持客運及貨運網絡，並在可行情況下盡量增加可載貨量。

港府於2020年設立總額390億元財政支援方案，當中195億元屬認購國泰優先股。因應國泰按條款延遲支付優先股股息，累計遞延金額8.97億元。國泰須在支付累計優先股股息後，才可重新派發普通股股息。

2021年內，國泰已確認各地給予的政府支援總額14.6億元，較2020年26.89億元減少。

（第二版更新股價表現）

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