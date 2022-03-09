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【職場熱話】同事每日廁所逗留半小時 常詐肚痛「蛇王」 匿廁格打機惹老闆不滿

理財智慧 15:16 2022/03/09

分享：

每日上班感到勞累，適當的休息放鬆也是無可厚非，但也不至於長期偷懶，影響工作亦會引來同事不滿。近日就有網民在「連登」討論區發文指其同事每日以肚痛做藉口到洗手間偷懶且打機，因而感到不滿並詢問網民有什麼方法對付。

樓主經歷：

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    +5

【職場熱話】WFH開會變聊天 直播見同事百態 打工仔：係咪大家都太抑壓？下一頁

有網民認為「一去廁所就記低時間，回來再記一個時間，持續一星期，讓他無從抵賴。再email給大老闆或HR」、「讓一個差不多職位的同事坐他旁邊，給予差不多的工作量，比較工作效率有沒有影響」。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

亦有網民指「關你什麼事，我日日一個鐘又如何」、「解僱他，讓他回家打到夠」、「出警告信不行? 反正你說公司你有份」。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數 

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責任編輯：陸盈希

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