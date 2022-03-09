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【會計監管】財匯局諮詢改革會計專業　擬第四季實施新規管制度

宏觀解讀 11:58 2022/03/09

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【會計監管】財匯局諮詢改革會計專業　擬第四季實施新規管制度

財務匯報局發布有關進一步改革會計專業的溝通及諮詢文件，介紹擴大現有規管範圍，諮詢期至5月4日。財匯局預計，可於今年第四季度開始實施新規管制度，屆時財匯局將成為香港會計專業的獨立監管機構，並更名為「會計及財務匯報局（會財局，AFRC）」。

港府去年6月提出改革會計師監管制度，擴大財匯局的監管範圍，代替會計師公會部分職能。相關《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》去年10月在立法會通過，財匯局在新法例頒布日期生效後，將取代會計師公會，發出會計師執業證書、執業單位的註冊及查察，以及調查和紀律處分所有會計師、執業會計師及執業單位。

財庫局擬諮詢修改會計師公會理事會選舉 建議提高門檻、不提「一人一票選會長」，可見【下一頁】

紀律處分將不設聆訊前決定　設上訴機制

財匯局最新發布文件包括紀律處分程序和處分方法，除了擴大規管範圍至非上市實體核數師，財匯局在文件介紹，與現有《專業會計師條例》相比，新規管制度會先對紀律處分事宜作行政決定，不再經獨立裁決機構聆訊後才決定。

財匯局紀律處分部主管梁惠珊指出，做法已經參考其他香港金融監管機構，認為可以令紀律處分事宜可便捷、透明處理，而受規管者視可向獨立裁決機構全面聆訊、向上訴法庭提出上訴。

上市核數罰款上限1000萬　專業人士最多罰50萬

梁惠珊續指，新規管制度下，就每項失當行為，公眾利益實體（即上市公司）核數師及註冊負責人的罰款上限為1000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍。非上市實體核數師就會按「專業人士」處理，罰款上限為50萬元。她強調，任何紀律處分都會考慮案件性質和處分相稱度。

隨財匯局權力擴大，主席黃天祐稱，港府正檢討非上市實體核數監管的資金來源，而上市實體核數監管已有自身的徵費方式，強調財匯局董事會會確保資金運用有效。

財匯局文件網頁

【ET財智Talk】歐美研禁運俄能源　商品市場有排升？（立即收看）

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