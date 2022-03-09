【烏克蘭戰爭】烏克蘭承諾照常償債 10個月還289億

烏克蘭遭受俄羅斯入侵，陷入戰爭狀態。烏克蘭財政部表示，基輔政府會照常償還債務，正極力爭取資金滿足財政需求。烏克蘭將在10個月內需要償還37億美元債務，其中5月及9月為還款兩個高峰月份。

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烏克蘭財政部周二（8日）向路透社表示，即使當地發生戰事，政府將繼續償還債務，指烏克蘭取得優惠及商務融資，亦有在烏克蘭市場內發行「戰爭債券」。財政部表示，政府正循不同渠道募集資金，應付償債等政府預算。

烏克蘭在今年首兩個月已償還6.98億美元債務（約54.57億港元），3月至12月更需支付37億美元（約289.29億港元），5月及9月更分別需付4.99億及17.3億美元（約39.02億及135.26億港元）。

基輔政府本周預計從歐盟與世界銀行接收3億歐元（約25.6億港元）與3.5億美元（約27.37億港元）援助，美國上月亦承諾，烏克蘭撥出10億貸款（約78.19億港元）。國際貨幣基金組織（IMF）表示，未來數日將審批烏克蘭的14億美元（約109.46億港元）緊急融資。

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責任編輯：吳漢培