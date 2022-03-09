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【蘋果發布會】最強M1 Ultra晶片發表 Mac Studio電腦攻創作者市場

環球政經 13:50 2022/03/09

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蘋果（美：AAPL）於今日（9日）凌晨2時舉行春季發布會，活動主題「Peek Performance」謎底揭盅，傳聞中的M2晶片未有現身，真正主角是M1家族最強效能的M1 Ultra晶片。首部採用M1 Ultra晶片的機種，是全新的Mac Studio桌面電腦，它可搭配同步發表的Studio Display顯示器使用，兩者將主攻創作者市場，包括音樂人及製作人、3D 藝術家、應用程式開發者、攝影師、影片製作人等。

【青姐話】疫情底   有幾抵？

M1 Ultra是通過蘋果特製的UltraFusion封裝架構，將兩顆M1 Max晶片，以2.5TB/s的低延遲處理器間頻寬連結起來，使得M1 Ultra的電晶體數目多達1,140億個，數量為個人電腦晶片中歷來最多。M1 Ultra配備了20核心CPU，在進行多執行緒任務時，效能表現比最快的16核心PC桌面電腦的晶片高出90%。M1 Ultra亦配備了64核心GPU，相比M1多8倍，與最高階獨立PC電腦GPU相比，提供更快效能表現之餘可少用200瓦特電力。統一記憶體架構的記憶頻寬提升至800GB/s，可配置128GB統一記憶體。32核心神經網絡引擎每秒運行高達22萬億次運算，可應付複雜的機器學習工作。

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Mac Studio電腦可選配M1 Ultra或M1 Max晶片，機身採用方形設計（9.5 x 19.7 x 19.7cm），有如一部高身的Mac Mini，但重量只有2.7kg（M1 Max）或3.6kg（M1 Ultra），遠比一般個人桌面電腦迷你，可擺放於一般顯示器的下方使用。為方便散熱降溫，機身內置雙風扇及通風位，背面及底部設有超過4,000個氣孔，蘋果稱Mac Studio運作時依然寧靜無比。

機身正面設有兩個USB-C連接埠及SDXC記憶卡插槽，機背就設有四個Thunderbolt 4連接埠、一個10Gb Ethernet連接埠、兩個USB-A連接埠、一個HDMI連接埠及一個音響插口，同時亦內置Wi-Fi 6及藍牙 5.0。Mac Studio最多可外接四個Pro Display XDR及一部4K電視。

【延伸閱讀】【蘋果發布會】iPhone SE 3支援5G及保留TouchID iPhone 13增2種綠色選擇 本周五開放預訂

Studio Display配備27吋5K Retina螢幕，全鋁金屬機身正面採用窄邊框全螢幕設計，備有防反光玻璃及掛架選項。機身設有具備「人物置中」功能的1,200萬像素超廣角相機、錄音室級數咪高風及六揚聲器音響系統，通過內置的A13 Bionic晶片控制相機及音響系統。蘋果亦為Studio Display同步推出全新的銀黑色版本配件，包括配備Touch ID的精妙鍵盤、精妙觸控板及精妙滑鼠。

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Mac Studio的入場價為15,999港元（M1 Max版本），高配置版本則為30,999港元（M1 Ultra版本），假如升級硬件「打爆」規格，售價更高達60,999港元。Studio Display的入場價為12,299港元，如選配Nano-texture玻璃及可調校斜度和高度座架，售價則為17,499港元。

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責任編輯：嚴浩文

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