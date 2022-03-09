【職場熱話】快速測試呈陽性 被逼在家工作 打工仔欲離職 卻憂加重上司負擔感兩難

不知各位打工仔決定離職時會有什麼考量？薪金、同事關係還是其他因素？近日就有網民在「連登」討論區發文指本有離職念頭，卻因檢測呈陽性被要求WFH，大量工作已由上司代勞，擔憂現在遞信會添其壓力，因而不知如何是好。

樓主經歷：

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有網民認為「很多人和你同樣處境，我都不例外。轉工不知轉去那裏，而且第二間公司也是差不多環境。除非轉行，但人工又不算差，但好辛苦，沒有自己時間又大壓力，精神不好睡眠質素亦欠佳」、「我因為之前份工太辛苦所以辭職，WFH由9am做到11pm都做不完，有時想做自己事都沒時間，最辭職不做，現在失業中」。

亦有網民指「另一半人工夠的話，真的辭職好過。小朋友童年很快過，到高中已經不理兩老」、「確診不用想要工作，超辛苦」、「直接呢一刻email辭職啦」。

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責任編輯：陸盈希