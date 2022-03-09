【三星手機】迎戰iPhone SE？　傳三星本月將發表4款Galaxy A新手機

▲ 據《韓國先驅報》報道，三星將於3月中下旬推出4款全新Galaxy A系列手機，包括A73、A53、A33及A23。

蘋果（Apple）於香港時間今（9日）凌晨舉行的春季發表會中，發布採用A15芯片並支援5G網絡的第三代iPhone SE，售價為3,699港元起，瞄準中階用戶。外媒指出，蘋果競爭對手三星（Samsung）亦準備在本月中旬，推出四款中階手機，迎戰iPhone SE。

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據《韓國先驅報》報道，三星將於3月中下旬推出4款全新Galaxy A系列手機，包括A73、A53、A33及A23。其中Galaxy A73為高階機型，配備高通中階5G芯片Snapdragon 750G、採用6.7吋Super AMOLED觸控屏幕、設3個主鏡頭、5000 mAh電量及25W快速充電。

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報道又指，售價與iPhone SE最接近的Galaxy A53，採用三星自家Exynos 1200處理器、搭載6.52吋Super AMOLED觸控屏幕，與Galaxy A73一樣，配備3個主鏡頭，以及5000 mAh電量與25W快充。

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三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

責任編輯：廖淑瑩