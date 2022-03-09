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【社交平台】Meta研究：使用Facebook會令人變得更孤獨？

科技 12:15 2022/03/09

分享：

研究顯示，當看到朋友在沒有包括你的情況下做事的帖子，又或看到一些負面的內容和評論，往往都會增加用戶的孤獨感。（法新社）

Meta的研究人員就發現，大眾使用Facebook（FB）後或會變得更加孤獨。

事實上，社交平台開發的目的，是希望以科技幫助建立人與人之間連繫，以更快的速度擴展更廣大的社交生活圈子。

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息

但外媒《KnowTechie》日前披露了Meta的內部文件，顯示研究人員證明FB會對用戶的孤獨感帶來影響，並發現某些類型的帖子可能使用戶感到更加孤獨。例如，當看到朋友在沒有包括你的情況下做事的帖子，又或看到一些負面的內容和評論，往往都會增加用戶的孤獨感。但另一方面，如果看到有趣或娛樂性的內容，則可減少用戶的孤獨感。

但該研究也提到，對一些使用FB前已經感到很孤獨的用戶，當中只有6%說他們使用FB後會感到更加孤獨，而41%的人說使用FB後讓他們感覺更好。結果顯示，用戶在FB的體驗各不相同，FB既可以幫助、也可以傷害那些感到孤獨的用戶。

【電動車】Meta報告揭　Facebook用戶談論電動車話題大增238%

至於每天在FB耗用的時間也跟孤獨感有關。該研究顯示，在FB上花費一小時的用戶往往感覺最不孤獨。但如果超過或少於一小時的話，往往會增加用戶的孤獨感。

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責任編輯：陳卓賢
 

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