【第五波疫情】消委會推認可快速測試搜尋器 有CE標誌不代表歐盟認證 共接到48宗相關投訴

第五波疫情持續，坊間充斥不同品牌的快速測試套裝，質素參差引起不少買賣糾紛，消委會暫時已接獲48宗相關投訴，因此推出網上搜尋器，讓市民搜尋快速抗原檢測包，同時提醒市民，包裝上印有歐盟CE的標誌字樣，並不等於產品已由當局測試過品質。

消委會為方使市民搜索測試產品是否已獲得香港衞生署、國家藥品監督管理局、歐盟及/或美國食品及藥物管理局認可，推出「認可名單搜尋器」（教學短片），網站中更包括測試相關資料，並會持續更新。市民可以輸入檢測包的關鍵字，例如製造商名稱，搜尋器就能顯示相關的檢測包屬於哪張認可名單，亦可以檢視產品在香港出售的名稱和相片、檢測包的靈敏度和特異度等。 亦可參考港府的「2019冠狀病毒專題網站」。消委會解釋，靈敏度是指檢測包檢驗出受感染人士屬陽性結果的能力，而特異度是指非感染人士檢驗出陰性的能力。世衛建議，檢測包的靈敏度最少要達到80%，特異度至少要有97%。

快速測試認可名單搜尋器：

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消委會指，市面上不少檢測包都有顯示歐盟CE的標誌，但並不代表通過歐盟認證，只是屬於「自我宣告」性質。如果產品屬於供自行測試使用，例如經常可在零售點購買，消費者可以留意產品CE標誌旁邊有否一組4位數字，這些數字是公告機構的編號，確保產品的設計和包裝適合一般消費者使用。

消委會指今年以來共收到48宗有關快速測試包的投訴，主要爭議為產品的認證問題、質素、延誤送貨、及使用限期，超過7成與網購交易有關，總投訴涉及的金額約48,000元。 消委會表示，有投訴個案質疑快速測試包的認證問題，部分包裝寫有獲歐盟或新加坡等地認證，卻未能在官方網頁上找到相關資料，本港暫時沒有監管快速測試包的規例，但政府有一份認可產品的列表。

歐盟CE標籤及世衛快速測試包要求：

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責任編輯：龍紀瑩