▲ 【全民檢測】林鄭未提3月全民強檢、承認非優先工作 每日率高官見記者

香港第五波疫情持續，特首林鄭月娥指，即日起加強新聞發布工作，將每日率領高官親自主持記者會，交代抗疫進展，周二除外。全民強制檢測方面，曾稱會在3月推行的林鄭月娥最新交代，全民強制檢測不是最優先工作，但仍是規劃內工作，要細化方案並確保在最佳時機推行，最新工作重點為減少重症、死亡及感染個案。

她指出，第五波疫情爆發至今確診個案超過50萬宗，截至昨日（8日）第五波疫情令2,365人離世，大部分為長者，中位數超過80歲。

林鄭月娥稱，爭取下周五前完成為院舍長者接種首劑新冠疫苗，她已向中央提出請求，派內地醫療人員支援，提升救治重症病人。

爭取下周五前完成為院舍長者接種首劑疫苗 落馬洲應急醫院4月用

林鄭月娥表示，將伊利沙伯醫院將改為指定醫院，專門接收確診病人；公院約一半床位將改為接收確診病人，目標4月開始。另外，由內地團隊支援的落馬洲應急醫院爭取在下月分階段啟用。

醫管局行政總裁高拔陞估算，需要安排伊利沙伯醫院380多位病人出院及轉去其他醫院，其中250人會安排轉院，其餘130人會安排陸續出院，大部分人會轉到其他九龍中聯網的醫院，料3至4日內會完成；伊利沙伯醫院的急症室服務亦會有特別的安排，除了會處理有緊急需要的病人，否則其他病人會被安排到其他醫院。

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