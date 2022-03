Aurora Hunter  動畫極光NFT 疫中懷有希望　推動保育極地保育於國際極光節推出

▲ Anson Pierre

極光代表著希望 ,追看極光是不少人一生中必須完成的人生清單,可見這個只發生在冬季的天文現象彌足珍貴。為了讓更多人能夠欣賞極光之美,世界著名的極光獵人及國際極光協會主席 Anson Pierre將於3月16日國際極光節期間推出首個動畫極光幻影系列NFT 「Aurora Hunter 」,並將拓展在元宇宙的潛在機遇。



Anson Pierre表示:「對於Aurora Hunter NFT即將面世,我感到極之高興及榮幸,這是藝術家在元宇宙的重要里程碑。是次是我在極光藝術上的另一突破,不單止可用創新的手法表現極光之純靜和美麗、北極圈內之人文風情,同時令更多參與者與我一同探索和了解元宇宙的奧秘,日後可透過極光系列和世界不同地方的極光愛好者作不同方式交流,產生線上下的互動和更緊密的聯繫,這次我們更會將部份收益撥捐作推廣極光保育教育服務,希望在疫情下大家Aurora Hunter透過極光幻影系列NFT意識到關注地球氣候問題及極地保育議題。」

Anson Pierre在數年前與世界各地的極光專家創立了國際性組織—「國際極光協會」(Aurora Association),總部位於俄羅斯,在加拿大、香港等地也設立分會,旨在透過極光美麗守護南北極圈。他稱:「極光意味著祝福、欣賞和保護,這與極光追逐者致力保護北極乃至整個地球的使命不謀而合,所以,是此從售賣NFT所得的部份收入將會用作慈善用途,以舉辦更多與保護極地相關的公眾教育項目。」

Aurora Hunter NFT技術顧問兼Gimmick Box董事總經理鄺海翔表示:「要將極光照片轉為動畫NFT是一項挑戰性但具滿足感的體驗,我很榮幸能夠推出極光界的首個NFT系列的項目。是次將推出共999個獨特的極光作品,在OpenSea平台拍賣,每個定價為 0.18 以太坊 (ETH)。每件NFT均是獨一無二的藝術品,並由Anson Pierre親自提供作品描述及攝影背後的小故事,讓收藏家感受到極光與大自然的熱愛、敬畏之情。Aurora Hunter將會在不同的元宇宙,包括Sandbox及Decentraland中的多個空間與商場、品牌旗艦店、藝術館等合作,並舉辦不同Aurora Moment極光展覽,而當中獲得之展覽收入及入場費,我們將會與Aurora Hunter NFT Collection 的擁有人一同分成。」

▲ 標題:《緣份》(《The Fate》) 背景故事:在晴朗天空下,流星劃過銀行附近的極光。織女星在北極光拱門的襯托下微微閃耀,而天琴星則在背後享受此刻。雪山和海灘在此應許之地,見證著此美好緣份——2019 年 2 月,攝於冰島雷克雅未克。

▲ 標題:《劃過世界盡頭的流星》 (《Meteor across the End of the World》) 背景故事:G1 級磁暴極光與流星共舞 ——2017 年 9 月,攝於象徵世界盡頭的挪威北角。

Aurora Hunter NFT將於3到5月期間舉辦一系列活動,讓Discord社群成員了解及學習追光的技巧,NFT收藏家擁有別樹一幟的體驗,包括幸運抽獎,向相應參與者贈送獎金,以及透過活動隨機抽出5個Aurora Hunter NFT。



Anson Pierre總結:「是次推出極光系列NFT只是個開始,這些珍貴的作品將我們與未來的元宇宙既連接,我們的最終目標是在元宇宙中建造一個極光空間,讓每個人都能以全新的方式體驗極光之美。我亦希望有更多的藝術家陸續加入,通過NFT的嶄新媒介向世界展示他們獨一無二的作品。」



有關Aurora Hunter



Aurora Hunter由國際極光協會主席Anson Pierre 與一班極光愛好者組成的社群,分享有關極光的資訊、影像以及其他不同形式的創作。在元宇宙的世界,Aurora Hunter冀能透過建立元宇宙,可與世界不同地方的極光追尋者以更新更具創意的角度欣賞和感受極光及了解當中的美學。



有關極光專家Anson Pierre



Anson Pierre 是世界著名的極光獵人和極光攝影師,透過攝影和音樂表達極光之美妙。他是國際極光協會(總部)主席及創辦人,曾出任國家地理 (National Geographic) 極光班導師及俄羅斯極光獵人組織的教官。Anson Pierre 透過國際極光協會多次主辦極光藝術展,由聯合國教科文組織協辦。他曾出版多本與極光相關的著作和音樂作品,以及舉辦多次作品展覽,藉不同的極光表達形式,帶出愛護極地和保護地球的信息 。由於在極光藝術的卓越成就,更榮獲奧地利藝術金勳章獎項。



有關Gimmick Box 敢都得市場策劃



敢都得市場策劃植根香港,以創新和熱情延伸至亞洲。作為一家4A級廣告公司,敢都得市場策劃提供整合營銷解決方案提供商,通過一站式營銷服務,包括視頻製作、活動管理和營銷管理服務,專門為客戶量身建立知名度和推廣品牌、服務或產品。



元宇宙的興起震撼了世界,在巨大的網絡技術革命浪潮中,市場和企業需要有技術+營銷的諮詢服務和落地執行,以促進消費者與元宇宙經濟之間的互動。敢都得市場策劃已洞察這一片藍海優勢及發展潛力,為本地及亞洲企業提供一流的元宇宙相關營銷解決方案,快速回應市場需求,致力成為香港和亞洲元宇宙 + 網絡營銷服務提供商的主要參與者。

