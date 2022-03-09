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【美股焦點】Netflix：現無計劃加入廣告服務　但不排除日後可能性

股市 11:33 2022/03/09

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【美股焦點】Netflix：現無計劃加入廣告服務　但不排除日後可能性

影片串流平台Netflix（美：NFLX）首席財務總監Spencer Neumann表示，公司目前沒有計劃提供包含廣告的串流服務的計劃，但未來不排除日後或有這服務可能性（never say never）。

目前Netflix影片並不含廣告計劃，外電報導問及會否改變其方面並加入廣告時，Spencer Neumann表示，不是公司目前的計劃，「我們並非反對加入廣告，而是公司目前集中其資源予想看電影和電視劇的客戶，並認為這是個很好經營模式。」

同業迪士尼（美：DIS）上周五宣布旗下串流平台Disney+將於年底在美國推出較便宜、含廣告的訂閱方案。市場亦呼籲Netflix同樣推出類似計劃，不過，Spencer Neumann表示，面對同業競爭，對我們亦造成考驗，但目前卻不是其計劃之內(It's hard for us to ignore that others are doing it, but for now it doesn't make sense for us)。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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編輯:姚卓然

美股 電影 廣告 電視劇 網飛（Netflix，美：NFLX） Disney Netflix 美國

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