【美股焦點】Netflix：現無計劃加入廣告服務　但不排除日後可能性

影片串流平台Netflix(美:NFLX)首席財務總監Spencer Neumann表示,公司目前沒有計劃提供包含廣告的串流服務的計劃,但未來不排除日後或有這服務可能性(never say never)。

目前Netflix影片並不含廣告計劃,外電報導問及會否改變其方面並加入廣告時,Spencer Neumann表示,不是公司目前的計劃,「我們並非反對加入廣告,而是公司目前集中其資源予想看電影和電視劇的客戶,並認為這是個很好經營模式。」

同業迪士尼(美:DIS)上周五宣布旗下串流平台Disney+將於年底在美國推出較便宜、含廣告的訂閱方案。市場亦呼籲Netflix同樣推出類似計劃,不過,Spencer Neumann表示,面對同業競爭,對我們亦造成考驗,但目前卻不是其計劃之內(It's hard for us to ignore that others are doing it, but for now it doesn't make sense for us)。

