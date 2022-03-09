【人行出招】人民銀行上繳結存利潤超過1萬億 威力相當於降準50基點

中國人民銀行日前公告，今年依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元（人民幣，下同），主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。結存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字。

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值得注意是，人行上繳結存利潤，也不會造成財政向央行透支。結存利潤按月均衡上繳，人行資產負債表規模保持穩定，體現了貨幣政策與財政政策的協調聯動，共同發力穩定宏觀經濟大盤。

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業內認為，這相當於全面降準50基點，同時，在財政支出的支持上，也相當於增加1%的赤字率。另一方面，這與「財政赤字貨幣化」有根本區別，不會對市場帶來影響，由於人行上繳利潤，主要屬於財政政策的範疇，對流動性影響有限。

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記者：林衛