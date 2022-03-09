【A股布局】A股孖展回落反映市場情緒弱 邊類股融資餘額跌得多？

中國A股的融資餘額經常反映市場情緒，和大市走勢較為相關。資料顯示，國內融資融券業務最早在2010年3月31日正式開始，2014至2015年融資餘額大幅增長，從3,000億元（人民幣，下同）的規模大幅增長至超過2萬億元，亦造就了當年的「大時代」。

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伴隨市場的回落，融資餘額回落到近萬億規模。浙商證券指出，從歷史中融資餘額與A股指數的相關性來看，基本呈現較高的同步性。由於融資本身帶有槓桿屬性，一定程度上反映市場情緒好壞。2021年第三季開始，融資餘額開始見頂回落。2021年9月15日，融資余額達到了1.76萬億元。截至上周五（4日）已降至1.63萬億元，由年初至今融資餘額下降超過800億元。

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截至周一（7日），融資較高的行業分別為醫藥生物、非銀金融、電子、電力設備、計算機、有色金屬、基礎化工、食品飲料、銀行、國防軍工等。不過，年初以來市場調整，僅僅傳媒、社會服務兩個行業融資餘額有所上升。反之，融資餘額大幅下降的行業分別是電力設備、電子、非銀金融、醫藥生物和食品飲料，分別減少101.5億元、90.1億元、61.8億元、57.8億元及57.4億元。

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記者：林衛