  • 22°C
香港時間 : 2022309日 (三) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】A股孖展回落反映市場情緒弱 邊類股融資餘額跌得多？

股樓投資 12:19 2022/03/09

分享：

中國A股的融資餘額經常反映市場情緒，和大市走勢較為相關。資料顯示，國內融資融券業務最早在2010年3月31日正式開始，2014至2015年融資餘額大幅增長，從3,000億元（人民幣，下同）的規模大幅增長至超過2萬億元，亦造就了當年的「大時代」。

【同場加映】青姐話：疫情底 有幾抵？

伴隨市場的回落，融資餘額回落到近萬億規模。浙商證券指出，從歷史中融資餘額與A股指數的相關性來看，基本呈現較高的同步性。由於融資本身帶有槓桿屬性，一定程度上反映市場情緒好壞。2021年第三季開始，融資餘額開始見頂回落。2021年9月15日，融資余額達到了1.76萬億元。截至上周五（4日）已降至1.63萬億元，由年初至今融資餘額下降超過800億元。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

截至周一（7日），融資較高的行業分別為醫藥生物、非銀金融、電子、電力設備、計算機、有色金屬、基礎化工、食品飲料、銀行、國防軍工等。不過，年初以來市場調整，僅僅傳媒、社會服務兩個行業融資餘額有所上升。反之，融資餘額大幅下降的行業分別是電力設備、電子、非銀金融、醫藥生物和食品飲料，分別減少101.5億元、90.1億元、61.8億元、57.8億元及57.4億元。

【同場加映】溫股知新：再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
板塊 孖展 中國 A股

上一篇文章

【人行出招】人民銀行上繳結存利潤超過1萬億 威力相當於降準50基點

下一篇文章

【宏觀數據】中國2月物價水平保持平穩 工業消費品漲幅擴大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

富誠地產所有分行停業　每月損失逾60萬　發言人：32年來未見過咁靜
富誠地產所有分行停業　每月損失逾60萬　發言人：32年來未見過咁靜
【高息股】越秀房託去年全年可分派收入增23% 續留意寫字樓綜合項目收購機會
【高息股】越秀房託去年全年可分派收入增23% 續留意寫字樓綜合項目收購機會
【第五波疫情】傳國泰有員工關注 公司會否向國航賣盤
【第五波疫情】傳國泰有員工關注 公司會否向國航賣盤
【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標
【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款