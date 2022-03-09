【宏觀數據】中國2月物價水平保持平穩 工業消費品漲幅擴大

國家統計局周三（9日）公布2月份中國物價狀況，居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.9%，與上月持平，亦符合市場預期；工業品出廠價格指數（PPI）按年上漲8.8%，比上月回落0.3個百分點。

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《政府工作報告》將今年CPI漲幅設定在3%左右，這一目標與去年一致，主要考慮到當前經濟形勢和外部環境等因素，當局留有一定餘地，也有利於穩定市場預期。按目前情況看，物價水平距離政府目標甚遠。

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按月計，CPI上升0.6%，增幅高於上月的0.4%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，從環比看，主要因受春節因素和國際能源價格波動等共同影響。其中，非食品價格上漲0.4%，比上月擴大0.2個百分點；工業消費品價格由上月持平轉為上漲0.8%，主要是能源價格上漲帶動，汽油、柴油和液化石油氣價格各漲6.2%、6.7%和1.3%。

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記者：林衛