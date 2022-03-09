APCSC CXO論壇：香港18行業的CRE指數表現 持續提升競爭力國際品牌樞紐地位

面對疫情的影響，隨著複雜商業環境的變化，市場領袖需要投入商業智能收集信息。亞太顧客服務協會（協會）與香港科技大學研究員合作研發首個大數據驅動的香港傑出顧客關係服務指數(指數)。企業參與指數計劃將有助提升競爭力，包括顧客滿意度、忠誠度、淨推薦值和決策能力，以通過 AI、大數據、社交監聽和監控、物聯網和全渠道平台收集顧客聲音， 提升業務績效、競爭力和盈利能力、價值、價格容忍度等國際指標，加速國際品牌生態系統。



指數是同類中第一個採用大數據、數據融合技術集成的平台，建立以國際基準的行業標準和領先指標。此項目得到了香港創新及科技基金 （ITF）的支持。指數以線上問卷調查行業表現，並綜合互聯網、社交媒體顧客和用戶評論的大數據，挖掘更多顧客想法、評價、投訴、推薦和各種的需求。目前共18個行業，包括銀行、保險、證券交易服務、信用卡、移動通訊、寬頻、付費電視、網購平台、快遞、線上訂餐和外賣、咖啡室、快餐店、鐵路、巴士、景點、商場、超市、藥房等行業。



參與企業能得到指數分析報告，並可採用大數據和客戶回饋，提供更加全面的分析報告和新洞察，改善顧客滿意度和推薦度，提昇在國際金融、商務、貿易、旅遊的品牌樞紐地位。

協會將於3月25日下午舉行線上CXO論壇主題：香港18行業的CRE指數表現。演講嘉賓包括協會主席朱剛岑先生、2021年度國際傑出顧客關係服務大獎得主DHL 快遞(新加坡) 等資深代表。



電話：+852 2174 1428 電郵：enquiry@apcsc.com www.apcsc.com

(特約)