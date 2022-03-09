▲ 【港交所人事】港交所委任新興業務發展部聯席主管、從巴西跳槽 攻數據ESG碳交易等新業務

港交所 （00388） 宣布宋德霖（Daniel Sonder）為新興業務發展部聯席主管，港交所表示，宋德霖將與聯席主管馬俊禮（Julien Martin） 一起負責領導和開發港交所在數據、環境、社會及企業管治 （ESG）、碳交易和數碼資產方面的新興業務機會。他們也負責監督及提升港交所在固定收益、貨幣、衍生產品和交易後服務等業務。

宋德霖現任拉丁美洲最大的證券交易所集團巴西證券交易所（B3）之財務總監，他將於2022年5月到港交所履新，並向市場聯席主管蘇盈盈和姚嘉仁匯報。

宋德霖曾在巴西政府工作 歐冠昇同具拉美背景

宋德霖2013年加入B3，擔任財務總監，同時負責投資者關係、B3慈善事業。此前，宋德霖曾在瑞士信貸工作7年，擔任資產管理部門的董事總經理。他亦曾在巴西開發銀行和巴西政府擔任過不同職務。

宋德霖擁有美國塔夫茨大學（Tufts University）經濟學和國際關係學士學位，以及塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院國際關係碩士學位。

本身為阿根廷人且在拉美工作多件，港交所集團行政總裁歐冠昇稱，宋德霖在交易所營運、資本市場和金融服務方面擁有超過20年的經驗，正當港交所不斷創新產品和服務，提供互聯互通、充滿活力和吸引力的資本市場，宋德霖廣泛的國際經驗對我們來說非常寶貴。

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