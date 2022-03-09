【烏克蘭戰爭】英美不等歐盟友 禁俄石油進口

英美因應俄烏戰爭擴大對俄羅斯制裁，宣布將會採取措施禁止俄羅斯石油進口。而美國更表明全面禁俄羅斯石油等能源商品進口。而歐盟也表示，會在2030年前全面停止俄羅斯石油和天然氣進口。

【烏克蘭戰爭】美制裁俄石油 油價會升至咩位？ 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）周二（8日）宣布，全面禁止俄羅斯的石油、天然氣及煤炭進口，形容這是再一次打擊俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭武器。

拜登指美國與盟國實施的制裁已導致俄羅斯經濟陷入困境，而美國與全球各地的盟友和合作夥伴密切協商後，美國決定制裁俄羅斯石油。

美國去年平均每月由俄羅斯進口超過2,040萬桶原油和精煉產品，佔美國液體燃料進口量約8%，也會由俄羅斯進口少量煤炭。美國制裁俄羅斯石油，勢將推高汽油價格及通脹。

拜登預計能源價格會進一步上升，但承諾政府會盡力減低對美國民眾的影響。他又警告美國天然氣商切勿發災難財，趁機加價牟取暴利。

英國政府同日亦宣布，將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，讓市場和企業有時間尋找代替品。

英國約8%的石油及18%的柴油，是由俄羅斯進口。商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，政府會設立一個新的石油特別工作組，支援企業尋找俄石油替代供應品。

首相約翰遜（Boris Johnson）將在本周稍後時間發表聲明，詳細說明英國減少進口俄羅斯天然氣的方式。

【烏克蘭戰爭】俄警告倘歐美制裁 油價或升至300美元 【下一頁】

而歐盟委員會則發表聲明，指歐盟會在2030年之前停止由俄羅斯進口所有化石燃料，並將由減少依賴俄羅斯天然氣開始著手。

歐盟委員會強調為達標，將會努力提高歐盟能源系統彈性，使天然氣供應多樣化，並會推出更多可再生能源。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲