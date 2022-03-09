【烏克蘭戰爭】烏軍難信停火提議 批俄轟炸撤離路線（第二版）

烏克蘭多個城市被俄羅斯軍隊包圍，面臨重大人道危機。俄羅斯近日再次提出暫時停火，讓5個烏克蘭城市平民撤離。但烏克蘭聲言難以信服俄方的停火提議，亦指控俄軍曾經轟炸撤離路線。

（第二版更新烏克蘭指俄羅斯已同意暫時停火）

【烏克蘭戰爭】美倘制裁俄石油 油價會升至咩位？ 【下一頁】

俄羅斯媒體報稱，俄方再次提出新一輪在基輔（Kyiv）﹑切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）及馬里烏波爾（Mariupol）等地暫時停火，讓民眾撤離，正等待與烏克蘭商討。俄羅斯堅持，需持續與烏方交換有關撤離平民及外國人的資料。

俄方要求烏克蘭在莫斯科時間周三凌晨3時（香港時間9日早上8時），向在烏克蘭的外國大使館及國際組織的代表通報，預計人道撤離走廊在烏克蘭時間上午9時（香港時間下午3時）開啟。俄國指有關協議在周三已向烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）提交。

韋列舒克周三表示，俄方已同意在當地時間上午9時至晚上9時（香港時間下午3時至周四凌晨3時）在人道走廊區域暫時停火。

涉俄黑幫BBC劇集悄然取消 俄烏戰爭成腰斬導火線 【下一頁】

烏克蘭軍方指俄國將要求基輔政府同意，在周三開啟人道主義走廊﹑時間及路線，並通報外國使館﹑聯合國﹑歐洲安全及合作組織及紅十字會的代表。但烏軍亦表明，難以信任俄國的停火提議。

馬里烏波爾市長Vadym Boychenko指俄軍轟炸當地，包括民眾聚集準備撤離的區域，部分撤離路線上更有設置地雷。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培