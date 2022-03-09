  • 19°C
香港時間 : 2022309日 (三) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美國據報據放鬆對委內瑞拉的原油制裁　條件是向美國出口部分原油

Hot Talk 10:54 2022/03/09

分享：

【烏克蘭戰爭】美國據報據放鬆對委內瑞拉的原油制裁　條件是向美國出口部分原油

美國周二宣布禁止進口俄羅斯原油，加大對俄羅斯的經濟壓力。路透引述消息人士指，美國官員向委內瑞拉要求，任何放鬆對委內瑞拉原油貿易的協議，都必須涵蓋委內瑞拉至少向美國出口部分原油。

瑞信推薦7股受惠油價升【下一頁】

美國外交官員努力在全球範圍內尋找能源供應，以彌補俄羅斯石油及天然氣被禁的影響。美國官員上周六在加拉加斯會見委內瑞拉總統馬杜羅，這是雙方多年來首次會談。

報道稱，美國官員明確表達立場，他們的首要任務是確保美國獲得原油供應，故若要美國放鬆制裁，條件是委內瑞拉直接向美國運送原油。

高盛上調2022年布蘭特期油價格預測至每桶135美元【下一頁】

委內瑞拉是俄羅斯的盟友，自2019年以來，委內瑞拉的原油一直受到美國制裁，若制裁限制被取消，委內瑞拉有可能重新安排原油運輸。

【ET財智Talk】歐美研禁運俄能源　商品市場有排升？（立即收看）

相關文章：【烏克蘭戰爭】俄羅斯：若禁俄油出口、油價恐見300美元　歐洲要準備好支付更高的能源價格

相關文章：【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑　3次油價急升原因及影響是甚麼？

開啟hket App，閱讀全文
經濟 商品 制裁 能源供應 石油 天然氣 委內瑞拉 烏克蘭 俄羅斯 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【美股收市】美禁俄油進口 道指轉跌184點 布油高見133美元
【美股收市】美禁俄油進口 道指轉跌184點 布油高見133美元
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約　此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉
【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約　此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉
【港股ADR+夜期】夜期跌5點　滙豐ADR高2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌5點　滙豐ADR高2%（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款