▲ 【烏克蘭戰爭】美國據報據放鬆對委內瑞拉的原油制裁 條件是向美國出口部分原油

美國周二宣布禁止進口俄羅斯原油，加大對俄羅斯的經濟壓力。路透引述消息人士指，美國官員向委內瑞拉要求，任何放鬆對委內瑞拉原油貿易的協議，都必須涵蓋委內瑞拉至少向美國出口部分原油。

美國外交官員努力在全球範圍內尋找能源供應，以彌補俄羅斯石油及天然氣被禁的影響。美國官員上周六在加拉加斯會見委內瑞拉總統馬杜羅，這是雙方多年來首次會談。

報道稱，美國官員明確表達立場，他們的首要任務是確保美國獲得原油供應，故若要美國放鬆制裁，條件是委內瑞拉直接向美國運送原油。

委內瑞拉是俄羅斯的盟友，自2019年以來，委內瑞拉的原油一直受到美國制裁，若制裁限制被取消，委內瑞拉有可能重新安排原油運輸。

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