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【烏克蘭戰爭】美商務部長警告中資公司協助俄羅斯將被制裁　點名中芯

股市 10:52 2022/03/09

分享：

美商務部長警告中資公司協助俄羅斯將被制裁　點名中芯

俄羅斯入侵烏克蘭行動持續，多間跨國企間陸續宣布暫停在俄羅斯的營運，美國亦警告一旦中資公司協助俄方，會遭受限制。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向《紐約時報》表示，美國可能會對無視俄羅斯制裁的中國公司採取「毀滅性」的行動，或會切斷其生產產品所需的美國設備和軟件的供應，並指若發現中芯 （00981） 等這類中資公司向俄羅斯出售芯片及提供先進技術，會將其「關閉」。

瑞信：若俄羅斯原油及天然氣全被禁、能源價格將攀升至難以估計的水平，看【下一頁】

雷蒙多表示，近年中國和俄羅斯加強了貿易聯繫，儘管俄羅斯入侵別國，中國仍對俄方表示了一定的聲援。她又稱，俄羅斯肯定會向其他國家示好，以結束制裁和出口管制，但又指中國沒有能力製造世界上最先進的半導體，若美發現任何中資公司繼續向俄羅斯供貨，例如中芯向俄羅斯出售芯片，將面臨嚴厲的懲罰。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國、歐盟和其他政府已發布全面制裁和出口管制。出口管制禁止向俄羅斯和白俄羅斯出售部份高科技產品，包括先進的半導體。 美國的出口管制不僅適用於美國公司，也適用於世界任何地方使用美國軟件或技術製造產品的公司，其中包括許多中國公司。

【ET財智Talk】歐美研禁運俄能源　商品市場有排升？（立即收看）

相關文章：【業績】中國茅台出手「護盤」後　中芯國際披露首2月數據：淨利潤增長95%

港股 美國 俄羅斯 烏克蘭 制裁 中芯國際（00981）
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