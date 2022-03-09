香港市務學會市場領袖大獎2021花絮特刊

關切患癌人士需要 癌症資訊網與病人同行



癌症是讓人聞之色變的殺手，患癌人士需要聽從醫生的指示，長時間與病魔博鬥。現時我們可輕易從網上接收海量癌病資訊，惟當中有多少是真確可信？有多少是以訛傳訛的？有見及此，一群熱愛生命的癌症患者及康復者成立癌症資訊網，旨在為大眾提供正確、專業及適時的癌症資訊，提供各類型的諮詢服務，讓癌症患者得到確切支援。



癌症資訊網始於2010年，網站會搜羅任何癌症相關的最新消息、報導及科研報告。此外，患者和照顧者也可以透過活動分享親身經驗、抗癌心得，甚至日常生活中的感動片段，為其他同路人打氣。

▲ 醫生、癌症患者及照顧者一同參與由癌症資訊網慈善基金舉辦的慈善活動。

一站式資訊平台 為同路人提供心靈支援



作為抗癌資訊平台，癌症資訊網不單提供實用和真確的資訊，更為患者提供免費諮詢服務，邀請不同專業醫療人員進行解說，讓不幸患病的人士能更清楚了解病情，紓緩緊張情緒。「很高興能夠得到香港市務學會頒發的獎項，我們機構有八成的員工，包括老闆也是癌症康復者，因此很榮幸能夠得到市場的認同。」癌症資訊會網市場部經理黃嘉聰相信，是次獲獎更可以鼓舞和支持一眾同路人，在抗癌路上堅持到底。



綫上眾籌力量 同路人最強後盾



很多不幸患癌的同路人，即使面對前路無方，仍決心砥礪前行，積極進行治療，為自己生命和家人幸福而戰。無奈部分患者所需的藥物或治療方案未納入藥物安全網，患者需要自行支付高昂的治療費用，對家庭造成龐大的經濟負擔和心理壓力。有見及此，癌症資訊網於2017年成立癌症資訊網慈善基金，為未能受惠於撒瑪利亞基金和關愛基金安全網的病人籌款，基金推出至今，已幫助超過16名病友減輕財政負擔。



保持與患者緊密交流



抗癌歷程漫長，患者的情緒容易出現高低起伏，癌症資訊網除了在綫上提供專業、適時的癌症資訊外，更組成涵蓋癌症同路人、照顧者及專業人士的互助網路平台。綫下同樣積極舉辦座談會、工作坊和小組關顧等團結同路人，交流抗癌路上的心得。資訊平台至今共有40名專業醫療人員擔任顧問，包括臨床腫瘤科醫生、註冊護士、中醫師、營養師等，為大眾提供準備無誤的資訊，防止患者誤信偏方，影響治療成效。



展望未來，黃嘉聰表示：「癌症資訊網未來將與更多媒體合作，盼能推廣癌症公眾教育，尤其癌症近年出現年輕化的趨勢，要讓廣大市民及早接觸正確資訊，即使不幸患病，仍能理性尋求適當治療或接受心靈輔導。」另外，他亦寄望癌症資訊網能在每所醫院附近設立中心，幫助更多有需要的人。

▲ 「醫事．問」先導計劃是癌症資訊網慈善基金重點的病人支援服務，以一對一服務方式，向癌症患者提供免費面談諮詢服務。

（資料由癌症資訊網提供）



中電數碼轉型以客為本積極創新服務



中電每天為香港超過八成人口提供安全可靠的電力供應及優質客戶服務，並積極加強數碼化轉型，作為與客戶溝通及推廣服務的渠道。中電因為在市場策劃方面的優秀表現而榮獲HKIM頒發市場領袖大獎。



對於中電獲得市場領袖大獎，中華電力客戶及業務拓展部高級總監劉麗娜表示高興，她認為獎項肯定了中電在市場推廣及數碼化轉型所付出的努力，是對公司團隊的嘉許和鼓勵。「我們以可持續發展及數碼轉型為業務策略的核心。當進行市場推廣工作，會透過不同渠道接觸客戶，深入了解不同年齡市場所需，滿足客戶的期望，並為數碼化和低碳未來作準備。」



劉麗娜強調設計思維（DesignThinking）是中電培養創新文化和提升員工技能的重要方法，透過「以客為本」的解決問題思維，讓中電專注於客戶的需求，能夠鑽研更創新的產品、服務和流程以解決客戶的痛點。

▲ 中華電力客戶及業務拓展部高級總監劉麗娜表示設計思維正是中電培養創新文化和提升員工技能的重要方法，透過「以客為本」的解決問題思維，讓中電專注於客戶的需求，並鑽研更創新的產品、服務和流程以解決客戶的痛點。

推全新手機應用程式抗疫境



「以客為本」的理念和善用大數據分析是中電獲獎的關鍵。公司在疫情期間積極回應客戶需要，包括推出全新客戶服務中心及全新手機應用程式，讓客戶能夠享用嶄新和便捷的服務。



劉麗娜坦言，在疫情肆虐期間，政府政策鼓勵減少外出及保持社交距離，令多間中電客戶服務中心無法維持正常營業時間，「2020年我們推出全新流動應用程式，讓客戶足不出戶，也能透過網上服務方便快捷地管理賬戶，包括供電轉名、電子賬單申請、流動繳費服務及網上購物平台體驗。」



中電更在2020年翻新客戶服務中心「智能生活@觀塘」，設置了自助客戶服務機（自助e服務機），為客戶帶來更便捷和自主的服務，包括處理個人電力賬戶事宜、自助列印賬單，或參加中電全心傳電計劃，節省排隊輪候時間。



中電也持續提升手機應用程式的功能，在2021年為手機應用程式加入聊天機器人功能，由中電客服小助手Karen以互動方式，快捷地處理住宅客戶的一般查詢，包括電力賬戶申請手續、賬單及繳費等問題，提升客戶體驗及內部營運效率。

▲ 中電推出全新的手機應用程式，並持續改進功能，提升客戶體驗及內部營運效率。

網絡短片 推動低碳生活



中電在市務推廣方面也很重視運用社交媒體，同時積極將綫上和綫下融合，發揮不同渠道的協同效應，創造更多與消費者的接觸點，加速他們的消費決策過程。



中電留意到在疫情下，港人減少外出用餐，大多傾向在家煮食，所以中電全心傳電計劃在2021年推出「幫襯社企換獎賞」活動，與提供網購食材的社會企業夥伴合作，讓客戶足不出戶便能網上搜羅各類食材、餸菜包、湯料包、加熱熟食、糧油雜貨及時令生果。客戶在這些網站消費便可賺取積分，可於中電購物平台選購家電及抗疫產品。



不少人也喜愛在社交媒體觀看影片接收資訊，中電更應此趨勢，製作了短片特輯「電力廚房」，邀得城中名廚及煮食達人為中電的YouTube頻道拍攝短片，每星期示範如何使用電煮食器具，烹調家常甚至酒樓大師級菜餚。客戶透過中電網站或手機應用程式，便能欣賞短片。劉麗娜表示，「短片瀏覽量於疫情期間大增，客戶可學習煮食技巧之餘，亦了解到電能煮食的好處是有助節省能源開支及減低二氧化碳排放量，吸引更多客戶轉用電磁爐，投入節能低碳的生活。」

▲ 中電邀請城中名廚及煮食達人製作短片特輯「電力廚房」，使用電煮食器具教煮多款菜式。

創新思維 優質服務



中電將繼續開發新的智能服務，並採用各項新科技，例如機械人方案、數碼化和數據分析等，提升營運表現，同時促進香港發展為更環保和更智能化的城市。中電也會藉着對各行各業的了解，肩負起橋樑及能源夥伴的角色，連繫初創企業、產品及服務商，針對不同行業營運上的需要配對節能與創新科技方案。

▲ 中電手機應用程式另設小遊戲「綠加Fun」，讓客戶認識更多慳電貼士及賺取積分換取獎賞。

（資料由中電提供）



麥當勞數碼轉型 不斷創新追求品牌年輕化



今年，麥當勞再度奪得香港市務學會（HKIM）巿場領袖大獎，不單肯定了麥當勞在品牌及市場推廣的領導地位，更凸顯其「Sunshine brand」（陽光品牌）深得市場及顧客歡心。



香港麥當勞行政總裁黎黎韋詩認為：「開心是麥當勞的品牌DNA，我們致力為顧客帶來歡樂，與香港人一同成長，並一直以客為先、以人為本、創新求變。」



數碼多元宣傳 製造快樂



麥當勞自1975年於銅鑼灣開設首家香港分店，一直為港人締造Happy moments，更不斷追求創新。近年更利用先進的數碼科技進行市場推廣，為社會帶來年輕活力，將正能量注入社會各階層。



黎韋詩表示：「市場推廣不能墨守成規，靈活與創新十分重要。我們一直緊貼市場脈搏，為顧客帶來各種創新意念。」



故此，麥當勞透過多元化、好玩的宣傳，與年輕顧客建立緊密關係，例如聯乘多啦A夢的「蝦堡系列」、My Melody的「招財福堡系列」以及滿足大家回憶旅行滋味的鹽酥麥炸雞系列。去年，麥當勞更與人氣高企的MIRROR合作，推廣麥炸雞，成為全城熱話。「去年一連三個月的強勁宣傳，成功讓麥當勞與MIRROR的粉絲進行更多互動。不單全城搶購17款限量鏡仔卡，換上MIRROR主題裝飾的逾245間餐廳、新設計產品包裝、110架巴士車身廣告、結合AR技術與ASMR影片技術的餐廳，更變成鏡粉的打卡熱點！」去年更創下銷量2,850萬隻麥炸雞的好成績，以上一連串的創新數碼轉型，是成功的重要因素。

▲ 麥當勞去年與人氣高企的MIRROR合作，多元好玩的宣傳成為一時熱話。

此外，McCafé亦推出多款緊貼時下年輕人喜好和趨勢的全新飲品，例如選用來自台灣的紫薯配合香濃3.7鮮牛乳製成的「魔薯」系列。「我們與MIRROR的Anson Lo合作推出的全新冰雪特飲『粉紅教主』，甫登場便大受歡迎，我們更為粉絲在尖沙咀星光行外設置大型戶外廣告牌，吸引眾多『神徒』到場自拍打卡，藉全天候的推廣活動，為港人製造歡樂時刻！」

▲ 為推動品牌年輕化，McCafé不時推出多款緊貼時下年輕人喜好和趨勢的全新飲品，例如選用來自台灣的紫薯配合香濃3.7鮮牛乳製成的「魔薯」系列。

走到最前 創造潮流



被問到要怎樣保持傑出的市場推廣及管理時，黎韋詩指出必須要有開放的胸襟，聆聽顧客意見，走在市場最前端。「除了根據市場趨勢制定不同策略外，我們亦會透過不同渠道去收集意見。例如設立MyVoice麥麥聽App，收集顧客意見；亦設立了公司內部的手機應用程式McPlace，讓員工不論任何時間和地點，即可向公司分享建議。我們作為帶領潮流的餐飲品牌，不止着眼於優質餐飲，也看重整個推廣策略如何為顧客創造Happy Moments，這是令品牌與社會緊密聯繫的關鍵！」



大力推動數碼轉型 麥當勞App服務客人需要



作為與時並進的品牌，麥當勞於2018年推出麥當勞App，為顧客提供新世代餐飲體驗，亦加入不少個人化服務，例如記錄最愛餐點，並運用大數據推送個人化優惠等，至今已累積超過300萬用戶。「我們的App現在更為用戶提供多達七種cashless點餐方式，達至Online-Merge-Offline的綫上綫下無縫體驗。隨後更帶來『Order，Pay，Take』的升級服務，顧客只需於App下單和付款，餐廳就會即時製作食物，到達餐廳後即可取餐，方便快捷。」

▲ 人氣高企的MIRROR為升級版麥當勞App宣傳，令更多人認識餐廳的數碼點餐服務。

創新求變 展現社會承擔



麥當勞一直創新求變，更一直致力展現公司對社會的承擔。自麥當勞App推出後，紙本優惠券被電子優惠券取代，過去一年共有逾1,600萬宗無紙交易於麥當勞App進行，節省的紙張用量可填滿245個標準游泳池。而過去兩年疫情期間，不少人的收入受到影響，麥當勞亦特此於麥當勞App推出VALUE MONDAY優惠，及價錢優惠但份量加倍的打氣價餐點，讓大家以超值價錢購買優質美食，為香港人打氣。



展望將來，黎韋詩認為最重要的是繼續聆聽顧客需要，從善如流地作出應變，為顧客帶來Happy Moments。

▲ 麥當勞App曾推出專屬優惠，用戶只需向麥當勞叔叔之家捐款20元，即有機會出席MIRROR Be 3 Party與偶像近距離接觸。

（資料由麥當勞提供）

（特約）