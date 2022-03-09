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【烏克蘭】抵制俄羅斯陣營持續擴大　可口可樂、麥當勞和星巴克加入

商業 10:20 2022/03/09

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。或在群眾壓力下，可口可樂、百事可樂、麥當勞和星巴克終宣布，加入制裁陣營，暫停在俄羅斯的營銷業務。（法新社）

俄羅斯入侵烏克蘭已近兩星期，多間美國科技企業已先後對俄實施制裁，但一些大型飲食零售商因保持沉默而飽受批評。或在群眾壓力下，可口可樂、百事可樂、麥當勞和星巴克終宣布，加入制裁陣營，暫停在俄羅斯的營銷業務。

【烏克蘭】俄羅斯反擊制裁　擬將盜版軟件合法化

可口可樂發表聲明，表示已暫停在俄羅斯所有業務，包括銷售旗下產品，並會繼續監測和評估局勢以作出其他行動。該公司去年在俄烏兩地業務的營業收入，佔其全球收入約1%至2%

百事可樂仍有銷售嬰兒產品

至於可口可樂競爭對手百事可樂，在俄業務佔其全球收入約4%。該公司表示，已暫停在俄銷售百事可樂、7UP和Mirinda品牌，以及資本投資、所有廣告和促銷活動。

【烏克蘭】Google：俄羅斯、白俄羅斯黑客　針對烏克蘭進行網絡釣魚攻擊

不過，將繼續銷售一些基本產品，例如嬰兒配方奶粉、牛奶和嬰兒食品等。

麥當勞就宣布旗下850間俄羅斯餐廳暫時關閉，現時當地84%分店為麥當勞所擁有，其餘則由加盟商經營。

至於星巴克行政總裁Kevin Johnson就表示，已暫停所有在俄羅斯的商業活動，包括運送旗下產品。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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