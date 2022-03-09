▲ 【烏克蘭戰爭】瑞信：若俄羅斯原油及天然氣全被禁、能源價格將攀升至難以估計的水平 推薦7股

俄羅斯與烏克蘭的局勢引起市場震盪，瑞信認為，由於俄羅斯是全球主要的原油及天然氣出口國，因此烏克蘭局勢引發市場對於能源供應的憂慮，短期相信中國經濟不會構成嚴重影響，但會受到油價上升掀起的漣漪效應，特別是生產物價指數（PPI）。

中國會將能源安全的問題提升至更優先的次序

瑞信稱，俄烏衝擊令全球政策官員會重新審視其能源策略，預期會對於能源領域有明顯的轉變，中國會將能源安全的問題提升至更優先的次序，並會採取更務實的方法來實現其長期碳中和目標，而歐洲亦需要認真審視其能源政策。

瑞信的能源及原材料分析師認為，若歐洲暫停進口俄羅斯原油及天然氣，而中國繼續進口俄油及俄氣，油價料會在130至140美元持續一段較長時間，而歐洲天然氣價會持續上升，但中國天然氣進口成本則不受影響。

「假若俄油及俄氣進口全被禁，能源價格將攀升至難以估計的水平，將會引致全球經濟陷入危機之中。」

至於煤及鋁，瑞信預期，兩者不會受到任何制裁，但禁止俄煤及俄鋁進口的風險正在上升。

瑞信表示，上游原油及天然氣行業繼續有潛在上升的空間，但能源價格高企，化工、燃氣分銷商及航空公司需要承受高昂成本，而中國太陽能及風能設備商將會受惠於歐洲各國將能源組合進一步分散的舉措。若俄煤及俄鋁的供應中斷，煤價及鋁價料上揚，黃金亦在地緣政治風險升溫下提供機會。至於航運股，在能源價格上升、載貨量增加及產能緊張時，亦提供獨特的投資機會

瑞信點名中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中鋁 （02600） 、紫金礦業（028990）、神華 （01088） 、海豐國際 （01308） 及中遠海控 （01919） 。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【烏克蘭戰爭】全球油價飆升 OPEC 秘書長：地緣政治超越市場因素、全球無足夠產能彌補禁止俄羅斯供應損失

相關文章：【國際油價】俄烏局勢升級 高盛上調2022年布蘭特期油價格預測至每桶135美元