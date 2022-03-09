【港股市況】恒指反彈乏力轉跌500點　港交所跌5%　ATM齊破底阿里巴巴跌逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚如坐過山車，道指倒跌184點，至於港股今早則高開約50點，恒生指數開報20820點，升54點。美團 （03690） 升逾2%；滙豐 （00005） 升逾1%；友邦 （01299） 跌逾1%。

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即市走勢：

【11：37】大市跌勢略喘定，恒指最新跌幅略收窄至401點，報20365點。

【11：31】上證半日跌1.1%；深證跌1.8%；創業板指跌1.6%。

【11：27】滙豐 （00005） 股價逆市向好0.9%；渣打 （02888） 升逾2%。

【11：17】恒生指數轉跌500點，ATM齊破底，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；港交所 （00388） 挫半成。

【11：16】阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00770） 、美團 （03690） 跌逾2%，三股齊齊破底。

【11：13】大市續尋底，最新跌近400點；科指跌1.9%，報4300點。

【11：06】恒指跌近302點，報20463點。

【11：02】【比亞迪1211】王傳福先後退任青島及杭州比亞迪汽車董事長一職 比亞迪：簡化行政流程（第二版）

【11：02】【水泥股】海螺水泥斥50億元人民幣發展光伏電站及儲能項目 股價升約1%

【11：01】中芯 （00981） 股價逆市向上，升逾2%高見18.16元。

【烏克蘭戰爭】美商務部長警告中資公司協助俄羅斯將被制裁 點名中芯

【10：55】騰訊 （00700） 跌穿380元水平，跌逾1%破底低見377.6元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見94.4元；美團 （03690） 升幅全消，暫無升跌。

【10：54】港交所 （00388） 跌逾4%，破底低見322元。

【10：51】恒指最新跌214點，報20552點；科指跌0.7%，報4352點。

重【10：46】李寧 （02331） 最新跌一成，低見60.7元。安踏 （02020） 跌逾8%，破底低見95.75元；特步 （01368） 跌逾6%，低見10.22元。

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【10：39】大市跌幅擴大至百點，報20658點，跌108點。科指跌0.1%，報4376點。

【10：27】體育用品股下挫，其中李寧 （02331） 跌逾8%，低見62.05元；安踏 （02020） 跌近6%，破底低見97.85元，特步 （01368） 跌逾3%，低見10.4元。

【10：26】藥明生物 （02269） 跌逾6%，破底低見52.3元。

【10：18】港交所 （00388） 最新跌逾2%，破底低見327元。

【10：15】火岩控股 （01909） 升逾42%，高見0.77元。

【10：10】大市最新轉跌22點，報20744點。

【10：10】中天順聯 （00994） 跌33%，破底低見1.46元。

【10：01】黃金相關股造好，招金 （01818） 升逾5%；紫金 （02899） 升逾1%；山東黃金 （01787） 升2%；中國黃金 （02099） 升逾3%。

【09：57】李寧 （02331） 早段跌幅擴大至逾6%，低見63.55元。

【09：53】比亞迪 （01211） 反彈3%；吉利 （00175） 反彈近4%。另外，長汽 （02333） 升近2%；廣汽 （02238） 升0.3%。

【09：52】三桶油個別發展，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 逆市跌1%；中海油 （00883） 升逾1%。

【09：46】恒指最段反覆升逾百點，報20903點，升137點。

【09：45】港交所 （00388） 除淨，逆市跌1%，破底低見332元。外電引述消息指，中證監對銀行表示，允許符合某些標準的內地公司赴美上市。

【中概股風暴】中證監據報開綠燈 明言容許不持敏感數據中國公司赴美上市

【09：43】中芯國際 （00981） 股價升逾4%，高見18.14元。

【業績】中國茅台出手「護盤」後 中芯國際披露首2月數據：淨利潤增長95%

【09：40】美團 （03690） 升幅擴大至近4%，高見151.3元。騰訊 （00700） 升逾1%，高見390.8元；阿里巴巴 （09988） 暫無升跌。

【09：36】金融股向上，滙豐 （00005） 早段升逾2%；渣打 （02888） 升逾3%。

【09：35】李寧 （02331） 股價跌半成，低見64.05元。挪威1.3萬億美元規模的主權財富基金將李寧剔出基金投資，主因其助長了侵犯人權行為。

【體育用品股】李寧遭挪威財富基金剔出投資 因涉助長侵犯新疆人權

【09：32】【長汽2333】長汽低位反彈2% 2月銷量按年跌約兩成、受累零件供應不足

【09：32】中國2月CPI按年漲0.9%，符預期；PPI升8.8%，高於預期的8.6%。

【09：29】中興通訊 （00763） 績後升逾2%。中興去年純利按年增長59.9%至68.1億元人民幣。

【業績│通訊設備股】中興通訊去年純利大升六成、股息增50%至0.3人幣 續提高各環節運營效率

【09：25】【盈喜盈警】旭輝永升發盈喜反彈近4% 料去年盈利升逾五成

【09：22】恒生指數開報20820點，升54點。美團 （03690） 升逾2%；滙豐 （00005） 升逾1%；友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：09】恒指黑期升225點，報20957點。道指期貨升77點，報32709點。

【08：57】【新股IPO】蔚來：目前有近六成A類普通股將在香港股份過戶登記處登記

【07：59】【醫美股】醫思健康主席鄧志輝斥資725萬元再增持100萬股 持股比重增至約61.26%

【07：56】【盈喜盈警】正榮地產料去年盈利按年跌不多於七成

【07：45】【新股IPO】金茂服務816超額認購0.2倍 一手中籤率81.4%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報20802點，升37點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報報49.05元，較港收市價高1.05元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報380.77元，較港收市價低2.43元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報95.29元，較港收市價低1.61元或1.7%。

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【07：30】美國總統拜登宣布禁止入口俄羅斯石油和能源，刺激油價飇升，布蘭特期油高見133美元。美股如坐過山車，道指曾勁彈585點，其後升幅逐步收窄，尾市倒跌184點，報32632點；標指及納指分別回落0.72%及0.28%，報4170點和12795點。

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責任編輯：梁浩碩