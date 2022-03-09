【新股IPO】金茂服務816暗盤跌約5%、每手賬面蝕220元　超額認購0.2倍、一手中籤率81.4%（附分配結果連結）

▲ 【新股IPO】金茂服務816超額認購0.2倍 一手中籤率81.4%（附分配結果連結）

金茂服務 （00816） 公布招股結果。中國金茂 （00817） 旗下物管公司金茂服務以每股8.14元定價，為招股價範圍7.52至8.14元的上限定價，集資淨額7.6億元，一手中籤率81.4%，抽2手（1000股）即可穩中一手。金茂服務將於3月10日掛牌。【分配結果連結】

金茂服務暗盤向下，耀才暗盤跌0.4%；輝立暗跌4.5%，收報7.77元；富途暗盤跌5.4%，收報7.7元，以一手500股推算，每手賬面蝕220元。

金茂服務於香港公開發售部分共接獲3879人認購，超額認購0.2倍；國際發售部分超額認購0.4倍。

所得款項淨額55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固領先行業地位；22%用於升級智慧管理服務系統及智慧社區以及智慧城市解決方案的發展；13%用於進一步開發社區增值服務；10%用於營運資金及一般企業用途。

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【新股IPO】金茂服務816今日起招股 一手入場費為4111元

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責任編輯：梁浩碩