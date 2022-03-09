【蘋果iPad Air】新一代iPad Air升級M1芯片　售4,799元起

▲ 新一代iPad Air升級採用M1芯片，新增全新的藍色，售4,799元起。（Apple線上發布會截圖）

蘋果（Apple）在今（9日）凌晨2時正舉行「Peek Performance」春季發布會，發布第三代iPhone SE及iPhone 13、iPhone 13 Pro新顏色機款等，還推出新一代iPad Air。新一代iPad Air升級採用M1芯片，新增5G支援，CPU效能更比上代提升達60%，USB Type-C的傳輸速率亦比上一代快達2倍。

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新一代iPad Air採用10.9吋屏幕，同樣將Touch ID功能整合至開機鍵。另提供達500尼特亮度、全平面壓合、P3寬廣色域、原色調，以及防反光塗層。

相機方面，新一代iPad Air設有1,200萬像素廣角後置鏡，可拍攝4K影片。其1,200萬像素超廣角前置相機也加入「人物居中」（Center Stage）功能。

蘋果去年發布iPad 9、iPad mini 6也支援Center Stage功能，方便用家使用視像上課和開會。以下影片可重溫本報記者實測：

是次推出的iPad Air（第5代）設有太空灰、星光色、粉紅色、紫色和全新的藍色。不過據Apple官網顯示，iPad Air（第5代）僅設64GB及256GB配置版本，售4,799港元起。3月11日晚上9時起預售，3月18日起正式發售。

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記者：張寶燕

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