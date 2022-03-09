【最平5G iPhone】消費劵商機？　iPhone SE 3售3,699元起

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【新iPhone】iPhone 13、iPhone 13 Pro添「松嶺綠」新色 最快本周五預售
蘋果（Apple）在今（9日）凌晨2時正舉行「Peek Performance」春季發布會，發布第三代iPhone SE，採用與iPhone 13同級的A15芯片，香港售3,699元起，成為蘋果目前最便宜的5G iPhone。
【新iPhone】iPhone 13、iPhone 13 Pro添墨綠新色 下周五上市
第三代iPhone SE在外觀設計方面，與iPhone SE（2020）機款相同，搭載4.7 吋屏幕，經典Home鍵設計，同時支援Touch ID指紋辨識功能。
是次第三代iPhone SE的升級焦點在於採用A15芯片，具更強AI及運算效能（見圖），提升拍照及錄影效能，包括 Smart HDR 4、Deep Fusion等技術。
據Apple Store App顯示，全新iPhone SE將於本周五（11日）晚上9時起接受預訂，並於下周五（18日）正式發售。每人限購兩部iPhone SE。
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記者：張寶燕
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