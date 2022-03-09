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【最平5G iPhone】消費劵商機？　iPhone SE 3售3,699元起

科技 03:35 2022/03/09

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第三代iPhone SE支援5G網絡，設紅、黑、白共3種顏色。（Apple官網圖片）

蘋果（Apple）在今（9日）凌晨2時正舉行「Peek Performance」春季發布會，發布第三代iPhone SE，採用與iPhone 13同級的A15芯片，香港售3,699元起，成為蘋果目前最便宜的5G iPhone。

【新iPhone】iPhone 13、iPhone 13 Pro添墨綠新色　下周五上市

第三代iPhone SE在外觀設計方面，與iPhone SE（2020）機款相同，搭載4.7 吋屏幕，經典Home鍵設計，同時支援Touch ID指紋辨識功能。

是次第三代iPhone SE的升級焦點在於採用A15芯片，具更強AI及運算效能（見圖），提升拍照及錄影效能，包括 Smart HDR 4、Deep Fusion等技術。

    點擊圖片放大
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  •  

據Apple Store App顯示，全新iPhone SE將於本周五（11日）晚上9時起接受預訂，並於下周五（18日）正式發售。每人限購兩部iPhone SE。

【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片

【Apple Car】傳蘋果與南韓企業商討　Apple Car關鍵材料供應

記者：張寶燕

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