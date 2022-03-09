【俄烏事件】中石油中鋁等國企傳洽商投資 俄羅斯大型資源企業

俄羅斯及烏克蘭之間的軍事衝突，正衝擊全球能源及商品的供應鏈，逼使主要能源消費國家也要作出相應部署。外電報道，中國多間國企包括中石油集團、中石化集團、中鋁集團和五礦集團等，正計劃收購或增持多間俄羅斯大型資源企業的股權及資產，對象傳包括俄鋁(00486)及天然氣巨企Gazprom等。其中部分企業已開始洽商，惟仍處於初步階段。

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該報道指，有關洽商旨在應付內地對能源的需求，確保能源及食品能保持穩定供應，和近期發生的俄烏衝突無關。對於上述傳聞，中石油及中石化不願置評、中鋁、五礦、俄鋁及Gazprom俱未回覆。

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另外俄鋁母公司En+日前確認外電報道指，目前正在對俄鋁進行戰略評審，而正在考慮的選項包括開拓公司國際業務的可能性。En+指，戰略評審處於初步階段，未來的任何行動方案都將有待進一步考慮，並與相關監管機構及主要利益相關者進行討論。

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