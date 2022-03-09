【新iPhone】iPhone 13、iPhone 13 Pro添墨綠新色 下周五上市 科技 02:29 2022/03/09 分享： 蘋果（Apple）在今（9日）凌晨2時正舉行「Peek Performance」春季發布會，由蘋果CEO Tim Cook親自揭曉iPhone 13、iPhone 13 Pro新顏色，增添墨綠色機款。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 Tim Cook指，墨綠色iPhone 13、iPhone 13 Pro最快可於本周五預售，並將於3月18日，即下周五正式上市。 責任編輯：張寶燕 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強 新版MacBook Pro上運行最快 2022/03/08 【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強 新版MacBook Pro上運行最快 【線上登記懶人包】快速測試申報系統 2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結） 2022/03/07 【線上登記懶人包】快速測試申報系統 2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結） 【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話 識別錯誤信息 2022/03/08 【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話 識別錯誤信息 【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站 供Windows、Microsoft等破解版軟件 2022/03/08 【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站 供Windows、Microsoft等破解版軟件 【機迷熱話】傳Sony正與亞馬遜商談 戰神God of War將改編成電視劇 2022/03/08 【機迷熱話】傳Sony正與亞馬遜商談 戰神God of War將改編成電視劇 你可能感興趣 【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強 新版MacBook Pro上運行最快 10:30 2022/03/08 【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強 新版MacBook Pro上運行最快 【線上登記懶人包】快速測試申報系統 2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結） 18:29 2022/03/07 【線上登記懶人包】快速測試申報系統 2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結） 【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話 識別錯誤信息 17:15 2022/03/08 【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話 識別錯誤信息 創新科技及應用 科技產品 iPhone 13 Apple iPhone