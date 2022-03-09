  • 15°C
香港時間 : 2022309日 (三) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新iPhone】iPhone 13、iPhone 13 Pro添墨綠新色　下周五上市

科技 02:29 2022/03/09

分享：

蘋果（Apple）在今（9日）凌晨2時正舉行「Peek Performance」春季發布會，由蘋果CEO Tim Cook親自揭曉iPhone 13、iPhone 13 Pro新顏色，增添墨綠色機款。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Tim Cook指，墨綠色iPhone 13、iPhone 13 Pro最快可於本周五預售，並將於3月18日，即下周五正式上市。

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
2022/03/08
【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
2022/03/07
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息
2022/03/08
【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息
【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件
2022/03/08
【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件
【機迷熱話】傳Sony正與亞馬遜商談　​​戰神God of War將改編成電視劇
2022/03/08
【機迷熱話】傳Sony正與亞馬遜商談　​​戰神God of War將改編成電視劇

你可能感興趣

【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
10:30 2022/03/08
【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
18:29 2022/03/07
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息
17:15 2022/03/08
【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息
創新科技及應用 科技產品 iPhone 13 Apple iPhone

下一篇文章

【Apple Event】蘋果即將發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】俄羅斯反擊制裁　擬將盜版軟件合法化
【烏克蘭】俄羅斯反擊制裁　擬將盜版軟件合法化
【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件
【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件
【Apple Event】蘋果即將發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？
【Apple Event】蘋果即將發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？
【Android 12L】大屏幕裝置專用　Google新系統Android 12L正式面世
【Android 12L】大屏幕裝置專用　Google新系統Android 12L正式面世
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款