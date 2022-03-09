【新iPhone】iPhone 13、iPhone 13 Pro添墨綠新色　下周五上市

蘋果（Apple）在今（9日）凌晨2時正舉行「Peek Performance」春季發布會，由蘋果CEO Tim Cook親自揭曉iPhone 13、iPhone 13 Pro新顏色，增添墨綠色機款。

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Tim Cook指，墨綠色iPhone 13、iPhone 13 Pro最快可於本周五預售，並將於3月18日，即下周五正式上市。

責任編輯：張寶燕