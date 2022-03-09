  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (三) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】泰發大廈外國業主賣樓　連全套現代感豪華靚裝670萬沽出

股樓投資 16:24 2022/03/09

分享：

核心區住宅一向有需求，皆因該類物業位處市區、交通方便及配套齊全，若放盤連有品味裝修則更錦上添花。利嘉閣黃國然表示，上環泰發大廈有靚裝單位沽出，上一手業主為外國人，單位亦將全套裝修保留。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映︰【青姐話】疫情底 有幾抵？

單位為泰發大廈中層B室，實用面積約439平方呎，為一房間隔，外望市景。單位日前以670萬元獲承接，折合實用面積呎價約15,262元。黃國然指，單位備有靚裝修，外國業主因為離港，所以賣樓套現。由代理提供的單位相可見，內部裝修具有特色，採用簡約線條吊燈、掛牆鐘等家具，全屋色調風格一致時尚。

據了解，原業主在2018年4月，以約620萬元買入上述單位，持貨約4年，現沽出轉手帳面賺約50萬元或約8.1%。代理指，上述為泰發大廈本月至今首宗二手成交個案。

同場加映︰【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出
2022/03/07
【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出
【有相睇】Sea To Sky全新海景樓　月租2萬租出創三房最平價　代理︰每呎約28元抵過同區園景戶
2022/03/07
【有相睇】Sea To Sky全新海景樓　月租2萬租出創三房最平價　代理︰每呎約28元抵過同區園景戶
【二手樓價】特色單位疫下難逃貶值　Park Yoho業主蝕近164萬沽貨
2022/03/08
【二手樓價】特色單位疫下難逃貶值　Park Yoho業主蝕近164萬沽貨

你可能感興趣

【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出
17:58 2022/03/07
【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出
【有相睇】Sea To Sky全新海景樓　月租2萬租出創三房最平價　代理︰每呎約28元抵過同區園景戶
17:51 2022/03/07
【有相睇】Sea To Sky全新海景樓　月租2萬租出創三房最平價　代理︰每呎約28元抵過同區園景戶
【二手樓價】特色單位疫下難逃貶值　Park Yoho業主蝕近164萬沽貨
17:52 2022/03/08
【二手樓價】特色單位疫下難逃貶值　Park Yoho業主蝕近164萬沽貨
私人屋苑 利嘉閣 上環

下一篇文章

富達：近六成香港女性認為自己經濟獨立　平均積蓄和投資資產仍比男性少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】越秀房託去年全年可分派收入增23% 續留意寫字樓綜合項目收購機會
【高息股】越秀房託去年全年可分派收入增23% 續留意寫字樓綜合項目收購機會
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標
【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標
【第五波疫情】傳國泰有員工關注 公司會否向國航賣盤
【第五波疫情】傳國泰有員工關注 公司會否向國航賣盤
富誠地產所有分行停業　每月損失逾60萬　發言人：32年來未見過咁靜
富誠地產所有分行停業　每月損失逾60萬　發言人：32年來未見過咁靜
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款