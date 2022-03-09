【有相睇】泰發大廈外國業主賣樓　連全套現代感豪華靚裝670萬沽出

核心區住宅一向有需求，皆因該類物業位處市區、交通方便及配套齊全，若放盤連有品味裝修則更錦上添花。利嘉閣黃國然表示，上環泰發大廈有靚裝單位沽出，上一手業主為外國人，單位亦將全套裝修保留。

單位圖片（由代理提供）

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單位為泰發大廈中層B室，實用面積約439平方呎，為一房間隔，外望市景。單位日前以670萬元獲承接，折合實用面積呎價約15,262元。黃國然指，單位備有靚裝修，外國業主因為離港，所以賣樓套現。由代理提供的單位相可見，內部裝修具有特色，採用簡約線條吊燈、掛牆鐘等家具，全屋色調風格一致時尚。

據了解，原業主在2018年4月，以約620萬元買入上述單位，持貨約4年，現沽出轉手帳面賺約50萬元或約8.1%。代理指，上述為泰發大廈本月至今首宗二手成交個案。

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