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【烏克蘭戰爭】英國據報將禁止進口俄羅斯石油　歐盟：年底前將俄羅斯天然氣購買量減少三分之二

股市 23:24 2022/03/08

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【烏克蘭戰爭】英國據報將禁止進口俄羅斯石油　歐盟：年底前將俄羅斯天然氣購買量減少三分之二

俄羅斯入侵烏克蘭後，油價不斷上漲，歐盟被指過於依賴俄羅斯能源供應而受到嚴厲批評，歐盟周二提出一項新的承諾，會在年底前將俄羅斯天然氣的購買量減少三分之二。此外繼美國後，英國據報計劃禁止進口俄羅斯石油，但不會同時禁止俄羅斯天然氣，消息人士指，英國禁令正式生效前將有幾個月銜接期。

紐約期油現升7.5%，報128.38美元；布蘭特期油現升7.1%，報132.05美元。

歐盟此前希望在2030年之前停止從俄羅斯購買化石燃料，而最新歐盟宣布會年底前減少三分之二購買量，認為可通過供應商多樣化、增加可再生氫的產量和提高家庭能源效率來實現。

歐盟委員會：冀結束歐盟對單一供應商的過度依賴

歐盟委員會稱，可以逐步減少至少1550億立方米的化石氣體使用量，相當於去年由俄羅斯入口總數量，其中近三分之二的減少量可以在一年內實現，結束歐盟對單一供應商的過度依賴。

作為新計劃的一部分，歐盟委員會希望歐盟國家在每年10月1日之前將其儲氣庫裝滿至少90%。此外，將放寬國家援助規則，以支持面臨高能源價格的公司。

英國據報日內宣布禁止俄羅斯石油進口 認為只佔小部分英國能源組合

有外電指，英國會在日內宣布禁止進口俄羅斯石油，禁令正式實施前將有幾個月時間，讓全球市場進行調整，並阻止恐慌性購買汽油，英國官員消息指，公眾不需要囤積燃料，因為俄羅斯石油只是英國能源組合的最小組成部分。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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