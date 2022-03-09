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【FinTech】投資推廣署梁瀚璟：內地金融科企能力可媲美世界　本港科技人才勝在了解金融業

Hot Talk 06:30 2022/03/09

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投資推廣署金融科技主管梁瀚璟指，內地金融科技機構能力可媲美世界其他地方，而本港科技人才的優勢在於對金融業的了解。

疫情加速了全球金融科技發展，不論是傳統銀行還是虛擬銀行，都大力開拓網上新功能便利客戶。眾安國際總裁許煒透露，集團在開發虛擬銀行ZA Bank時所研發的自家技術，後來形成了集團新的業務線。投資推廣署金融科技主管梁瀚璟指，內地金融科技機構能力可媲美世界其他地方，而本港科技人才的優勢在於對金融業的了解。

科技是虛銀的基礎，許煒透露集團之前因ZA Bank開發所需，研發了自家的eKYC（Electronic Know Your Customer，電子化認識你的客戶），其後更將技術向本港其他傳統銀行與虛銀輸出，形成了新業務線。集團未來亦會繼續投入研發上，包括研究如何利用數據進行反欺詐偵測。事實上，眾安國際業務除包括ZA Bank外，亦有面向全球的B2B保險科技業務，故集團一直投入在金融科技的研發上。

眾安國際數年前落戶本港時，投資推廣署亦有提供支持。投資推廣署金融科技主管梁瀚璟指，內地金融科技機構能力可媲美世界其他地方，而且價格甚具競爭力。

ZA Bank：今年重點為保險及投資理財業務 【下一頁】

投資推廣署舉辦的「全球Fast Track計劃」，讓金融科技解決方案供應商、企業與投資者三方通過配對平台建立聯繫，去年已完成逾400個配對。投資推廣署去年更成功引入45間金融科技機構在港落戶，梁瀚璟指，過去幾年來港發展的金融科技機構主要來自中國，也有來自英美等地。展望未來，他透露該署正將其商業對接平台轉化為線上平台，以提升配對效率，而有關線上平台亦即將面世。

談到本地科技人才荒的問題，梁瀚璟表示金融科技企業不時在全球尋找人才，有虛銀甚至嘗試利用東歐的人才完成項目。梁瀚璟認為，全球很多地方都有編程人才，但本港人才的優勢在於對金融業的了解，因在香港這個國際金融中心場景下，本地人才可毋須憑空想象出產品或服務。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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記者：余倩敏

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