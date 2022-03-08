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中芯罕提早發盈喜 今年首兩月盈利按年增94%

股樓投資 23:57 2022/03/08

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內地半導體大廠中芯(00981)未待本季完結，即發出盈利預喜。中芯表示，經過對截至 2022 年 2 月 28 日止兩個月的未經審計之綜合管理賬目的初步評估，集團營業總收入為 12.23億美元左右，較去年同期按年增長59.1%；同期歸屬於公司股東的淨利潤為3.09億美元左右，較去年同期大增94.9%。 

【第五波疫情】傳國泰有員工關注 公司會否向國航賣盤  詳情請看【下一頁

券商大和較早前亦發表報告看好這晶片股，指該公司今年首季業績亦有較強的指引，收入料按季增加15至17%，料其今年的收入超越晶圓代工行業的平均水平，利潤率將有所擴大，由於其價格上漲及於中國本土化的趨勢，上調對公司今年的預測，維持「持有」評級。大和又指，中芯留意到智能手機和消費市場的需求放緩，但汽車、物聯網和連接等其他市場的需求強勁，可和前者作出互補。

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撰文 : 李尚毅

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