【虛擬銀行】ZA Bank：今年重點為保險及投資理財業務 　未來仍以本港客戶為主

▲ 眾安國際總裁許煒指ZA Bank未來仍會以本港客戶為主，今年重點為保險及投資理財業務。

眾安國際旗下的眾安銀行ZA Bank正式開業兩年已累積約50萬用戶，早前更開放予訪港旅客開戶。眾安國際總裁許煒指ZA Bank未來仍會以本港客戶為主，今年重點為保險及投資理財業務，集團暫無上市時間表。

提到眾安，大部份人都會聯想到ZA Bank。許煒指眾安國際業務其實不止主打本港客戶的B2C綜合金融平台ZA Bank，亦有面向全球的B2B保險科技業務，後者更與東南亞叫車公司Grab合作。

「我們認為在未來5年裡，百分之八十的香港客戶都會有虛擬銀行的戶口。」許煒表示。

ZA Bank現已取得本港的銀行、保險及證券交易牌照，目前該行市佔率約為整體虛銀市場一半，推算本港20至29歲年齡層中，每5人便有1人為該行客戶，而每位客戶平均使用4.5款產品。

政府正籌劃派發第二輪消費券，ZA Bank亦表示期望協助市民領取消費券，成為市民儲值支付工具以外選擇。

眾安國際去年第四季完成總額2.3億美元的A輪融資，融資後集團估值逾20億美元，融資會被用作研發投入、業務拓展與滿足業務增長資本金要求。被問到集團未來會否考慮上市，許煒回應指「是一個很好的方向」，但目前沒有任何時間表。

問到疫情影響，許煒指ZA Bank上線時正值疫情首波，加上該行營運全數碼化，故無甚影響。該行今年重點業務發展為保險及投資理財，有傳該行將涉足本港持牌放債人業務，他指仍在研究當中，暫無可透露的詳細計劃。

提到大灣區發展，許煒指ZA Bank目前最主要針對本港市場，但認為大灣區市場不能不關注，ZA Bank亦已獲監管機構批准，可讓訪港內地人開戶，他相信針對訪港旅客的功能會集中在消費領域。

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記者：余倩敏