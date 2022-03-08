  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (三) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】Yum Brands宣布暫停投資及拓展俄羅斯分店　未透露會否停運當地肯德基、必勝客

股市 22:55 2022/03/08

分享：

【烏克蘭戰爭】百勝餐飲宣布暫停投資及拓展俄羅斯分店　未透露會否停運當地肯德基、必勝客

俄羅斯入侵烏克蘭後，多間跨國企業宣布暫停在俄羅斯營運，快餐連鎖店肯德基KFC及必勝客Pizza Hut母企Yum Brands（美：YUM）宣布正在暫停對俄羅斯的投資，然而，Yum Brands沒有回應會否在俄羅斯入侵烏克蘭後限制或暫停俄羅斯目前的餐廳業務。

Yum Brands在俄羅斯擁有至少 1,000 家肯德基KFC和 50 家必勝客Pizza Hut，但大部分均是獨立特許經營商，Yum Brands發公告稱，已暫停了在俄羅斯的所有投資和餐廳拓展項目，同時會繼續評估其他選項。

俄羅斯分店大多是特許經營 去年開設超過100間肯德基

由於俄羅斯分店大多是特許經營，意味Yum Brands沒有仿如自營店的的控制權，而且面臨的財務和運營風險也較小。上月Yum Brands透露，2021年是肯德基KFC發展創紀錄的一年，開設超過2400家分店，當中俄羅斯開設超過100間新分店。

由於制裁呼聲愈高，以及反對俄羅斯入侵烏克蘭，許多公司已開始暫停俄羅斯業務，包括美國運通（美：AXP）、Visa（美：V）、萬事達卡（美：MA）、TikTok、Netflix（美：NFLX）等，而全球網民呼籲更多公司效仿，由於麥當勞（美：MCD）及可口可樂（美：KO）在俄羅斯入侵烏克蘭後仍未就事件發聲，引起眾多網民不滿兼要求杯葛。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

相關文章：

【烏克蘭戰爭】中國據報擬由國企收購增持俄羅斯能源商品企業　以滿足國內需求

【烏克蘭戰爭】UNIQLO拒關俄羅斯分店　柳井正：衣著是基本需要

【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能　罕有中資機構暫停在俄服務

記者：李哲毅

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 美國運通（American Express，美：AXP） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約　此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉
【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約　此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉
【美股期貨】俄烏外交部長計劃土耳其會晤　道指期貨升近300點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】俄烏外交部長計劃土耳其會晤　道指期貨升近300點　納指期貨升1%（不斷更新）
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【港股ADR+夜期】夜期跌5點　滙豐ADR高2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌5點　滙豐ADR高2%（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款