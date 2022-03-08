▲ 【烏克蘭戰爭】百勝餐飲宣布暫停投資及拓展俄羅斯分店 未透露會否停運當地肯德基、必勝客

俄羅斯入侵烏克蘭後，多間跨國企業宣布暫停在俄羅斯營運，快餐連鎖店肯德基KFC及必勝客Pizza Hut母企百勝餐飲Yum Brands（美：YUM）宣布正在暫停對俄羅斯的投資，然而，百勝沒有回應會否在俄羅斯入侵烏克蘭後限制或暫停俄羅斯目前的餐廳業務。

百勝在俄羅斯擁有至少 1,000 家肯德基KFC和 50 家必勝客Pizza Hut，但大部分均是獨立特許經營商，百勝發公告稱，已暫停了在俄羅斯的所有投資和餐廳拓展項目，同時會繼續評估其他選項。

百勝俄羅斯分店大多是特許經營 去年開設超過100間肯德基

由於俄羅斯分店大多是特許經營，意味百勝沒有仿如自營店的的控制權，而且面臨的財務和運營風險也較小。上月百勝透露，2021年是肯德基KFC發展創紀錄的一年，開設超過2400家分店，當中俄羅斯開設超過100間新分店。

由於制裁呼聲愈高，以及反對俄羅斯入侵烏克蘭，許多公司已開始暫停俄羅斯業務，包括美國運通（美：AXP）、Visa（美：V）、萬事達卡（美：MA）、TikTok、Netflix（美：NFLX）等，而全球網民呼籲更多公司效仿，由於麥當勞（美：MCD）及可口可樂（美：KO）在俄羅斯入侵烏克蘭後仍未就事件發聲，引起眾多網民不滿兼要求杯葛。

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記者：李哲毅