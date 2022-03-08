【全城抗疫】港怡：50病床供公院轉介病人　落實支援長者暫托中心

第五波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷。為紓緩公營醫療系統的壓力，新創建（00659）旗下的港怡醫院騰出50張病床，接收由公立醫院轉介的病人，並與醫管局緊密聯繫，盡快轉介更多病人到港怡接受治療。

港怡醫院發言人指，至今已有逾百名由公立醫院轉介的病人，接受不同的住院及日間治療服務，當中包括各類型的手術、治療及定期輸血等。

值得留意的是，政府設立暫託中心，接收由醫管局轉介的輕症確診或經醫管局評估後確認正康復並適合出院的長者，港怡醫院已落實提供適切支援，其中包括醫療服務。

港怡醫院發言人指，一直為有新冠肺炎輕微症狀的病人提供門診服務，若入院後確診，定當為病人提供適切照顧，尤其是需定期到該院接受治療的病人，又稱會確保病人在合適環境下，繼續接受治療。

此外，為協助居家隔離的確診者及其他有醫療需要的市民，港怡已於本月推出免費視像會診服務，安排醫生為在家抗疫的市民提供專業的醫療服務。

發言人指，一直支持及積極配合政府的抗疫政策，為有醫療需要的病人提供適切的治療，以助紓緩公立醫院的壓力，並在加強公私營醫院合作的同時，保障員工的健康安全。

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