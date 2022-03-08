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【蘋果稅】韓國下周二起禁止蘋果、Google應用商店強逼App開發商使用其支付系統　違規將罰相關業務年收入2%

股市 22:24 2022/03/08

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【蘋果稅】韓國下周二起禁止蘋果、Google應用商店強逼App開發商使用其自家支付系統　違規將罰相關業務年收入2%

韓國通信委員會（KCC）表示，有關禁止禁止蘋果（Apple）（美：AAPL） App Stpre及Alphabet（美：GOOGL）旗下Google Store等應用程式商店強迫App 開發商使用其自家支付系統的法律細則已獲批准，該細則將於下周二（15日）生效。

韓國通信委員會主席Han Sang-hyuk表示，為防止間接規避監管，在法律授權範圍內，已經嚴格制定禁止行為的種類與標準。

韓國為全球首個主要經濟體對蘋果和Google應用商店設限

韓國去年通過了修訂《電信業務法》，為全球首個主要經濟體對蘋果和Google設下上述限制。蘋果及Google 此前強逼App 開發者商使用其支付系統，例如蘋果公司將從中抽取最多30%佣金，所以又被稱為蘋果稅。

今次韓國法律將禁止通過不公平地利用應用市場營運商的身份，向App內容提供商強逼採用特定支付方式的行為。被禁止的行為包括應用市場運營商不公平地延遲審查移動內容，或拒絕、延遲、限制、刪除或阻止註冊、續訂或檢查使用第三方支付方式的App 內容。法律列明，違規的潛在罰款將高達相關商業行為的平均年收入 2%。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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記者：李哲毅

美股 谷歌（美：GOOGL） 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Alphabet Google

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